Tragédia pred pôrodom: Tehotnej pacientke dali namiesto kyslíka iný plyn, nemala šancu na prežitie

Ilustračné foto: Pexels (Vidal Balielo Jr.)

Tomáš Mako
Prípad už vyšetruje okresná prokuratúra.

Vo varšavskej nemocnici došlo k nečakanej tragédii. Tehotná pacientka zomrela po zákroku po tom, čo jej lekári dali kyslíkovú masku, avšak s iným plynom.

Informáciu priniesol portál onet. Pacientka mala ísť do jednej z nemocníc vo Varšave na bežný zákrok súvisiaci s tehotenstvom. Ten bol vykonaný v miestnosti, kde nemocnica nainštalovala nový systém anestézie.

Po prebudení dali zdravotníci žene kyslíkovú masku, no jej stav sa nečakane zhoršil a upadla do bezvedomia. Dôvodom bolo, že kyslíková maska nedodávala kyslík, ale iný plyn.

Usmrtiť ju mohol oxid dusný

Podľa jedného z chirurgov nemocnice sa počas zákrokov používa napríklad aj oxid dusný (rajský plyn), píše web Gazeta Wyborcza. Práve ten mohol byť pri pacientke nesprávne použitý, keďže jeho dodávanie do tela v čistej forme či v nevhodnom množstve môže spôsobiť hlbokú hypoxiu mozgu a následne aj smrť.

Žena upadla do hlbokého bezvedomia a jej šance na prežitie boli prakticky nulové. Zomrela deň pred Štedrým dňom, 23. decembra a zostalo po nej dvojročné dieťa. Prípad už vyšetruje okresná prokuratúra.

