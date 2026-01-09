Tragédia pred pôrodom: Tehotnej pacientke dali namiesto kyslíka iný plyn, nemala šancu na prežitie

Vo varšavskej nemocnici došlo k nečakanej tragédii. Tehotná pacientka zomrela po zákroku po tom, čo jej lekári dali kyslíkovú masku, avšak s iným plynom.
Informáciu priniesol portál onet. Pacientka mala ísť do jednej z nemocníc vo Varšave na bežný zákrok súvisiaci s tehotenstvom. Ten bol vykonaný v miestnosti, kde nemocnica nainštalovala nový systém anestézie.
Po prebudení dali zdravotníci žene kyslíkovú masku, no jej stav sa nečakane zhoršil a upadla do bezvedomia. Dôvodom bolo, že kyslíková maska nedodávala kyslík, ale iný plyn.
Usmrtiť ju mohol oxid dusný
Podľa jedného z chirurgov nemocnice sa počas zákrokov používa napríklad aj oxid dusný (rajský plyn), píše web Gazeta Wyborcza. Práve ten mohol byť pri pacientke nesprávne použitý, keďže jeho dodávanie do tela v čistej forme či v nevhodnom množstve môže spôsobiť hlbokú hypoxiu mozgu a následne aj smrť.
Žena upadla do hlbokého bezvedomia a jej šance na prežitie boli prakticky nulové. Zomrela deň pred Štedrým dňom, 23. decembra a zostalo po nej dvojročné dieťa. Prípad už vyšetruje okresná prokuratúra.
