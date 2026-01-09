Na Slovensku predávali nebezpečnú potravinu pre deti: Ide o známu značku. Toto svojim ratolestiam nedávajte

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Potravina bola kontaminovaná nebezpečným cereulidom.

Zo slovenského trhu sa aktuálne preventívne sťahujú ďalšie výrobky BEBA, tentoraz z kategórie počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa a potravina na osobitné lekárske účely. Oznámil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Spoločnosť Nestlé Slovensko informovala, že výsledky analýz z 24. decembra 2025 potvrdili prítomnosť cereulidu v zmesi LC-PUFA používanej v závode Nestlé v Nunspeete v Holandsku,“ konštatujú hygienici s tým, kontaminácia potraviny cereulidom (toxín) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu (nevoľnosť), vracanie či malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie.

Tovar môžete vrátiť

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie u obchodných partnerov Nestlé vo svojom regióne podľa distribučného zoznamu. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili. ÚVZ SR neodporúča ďalej používať dané šarže potravín na prípravu stravy pre dojčatá.

Týka sa to BEBA EXPERT pro SENSITIVE, 800 g, so šaržou 52880742F2, BEBA EXPERT pro SENSITIVE, 800 g, so šaržou 2610742F2, BEBA EXPERT pro SENSITIVE, 800 g, so šaržou 51560742F2, BEBA COMFORT 1, 800 g, so šaržou 51530346AE, BEBA COMFORT 1, 800 g, so šaržou 52620346AB, BEBA SUPREME 1, 800 g, so šaržou 51460742F2 a BEBA SUPREME 2, 800 g, so šaržou 51220742F7.

Ďalej BEBA COMFORT 1, HMO, 70 ml, so šaržou 53020742B1, BEBA EXPERT pro HA 1, 600 g, so šaržou 53300742A1 a BEBA SUPREME pro 1, 800 g, so šaržou 51720742F2. Bližšie informácie a kontakty sú dostupné na stránke spoločnosti Nestlé.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac