Tragédia na slovenských cestách: Pri nehode zahynuli dvaja muži. Vodič nerešpektoval značenie, malo to tragické následky

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Vyšetrovateľ začal v súvislosti s nehodou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.

Pri tragickej dopravnej nehode v katastrálnom území mesta Dunajská Streda prišli o život dvaja ľudia. Nehoda sa stala v sobotu na ceste I/63 približne o 20:00 hodine, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Ďalší dvaja ľudia sa pri nehode ľahko zranili.

Čo sa stalo?

Nehoda sa stala na križovatke ciest Povodská a I/63 v smere od obce Povoda na Dunajskú Stredu. Podľa doposiaľ zistených informácií vodič vozidla VW Passat nerešpektoval dopravné značenie a zrazil sa s vozidlom Fiat Freemont. Pri nehode utrpel 37-ročný vodič Volkswagenu a jeho 38-ročný spolujazdec zranenia nezlučiteľné so životom.

U vodičky auta Fiat bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Prípadné požitie alkoholu o vodiča Volkswagenu bude zisťované odberom biologického materiálu. Na mieste nehody bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy.

