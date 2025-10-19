Veľký smútok: Navždy nás opustila hudobná hviezda, na jej hitoch sme mnohí vyrastali. Ikona mala len 48 rokov

Foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
TASR
Príčina smrti bezprostredne nebola známa.

Vo veku 48 rokov v sobotu zomrel basgitarista a zakladajúci člen americkej numetalovej skupiny Limp Bizkit Sam Rivers. Kapela to oznámila prostredníctvom sociálnych sietí. 

„Od prvej spoločne zahranej noty Sam priniesol svetlo a rytmus, ktoré sa nikdy nebudú dať nahradiť. Jeho talent bol nenútený, jeho prítomnosť nezabudnuteľná, jeho srdce obrovské,“ napísali členovia skupiny. Riversa popísali ako „nielen basgitaristu, ale dušu vo zvuku“.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Limp Bizkit (@limpbizkit)

Zapísal sa do hudobných dejín

Kapelu Limp Bizkit v roku 1994 založili spevák Fred Durst, bubeník John Otto, dídžej Leor Dimant známy pod prezývkou DJ Lethal a basgitarista Sam Rivers. Svojím hiphopovo-rockovým štýlom a chytľavými textami sa koncom 90. rokov zaslúžili o popularizáciu numetalu.

„Zažili sme spolu toľko okamihov – divokých, pokojných, krásnych –, a každý z nich mal väčší význam, pretože tam bol Sam,“ uviedla skupina. DJ Lethal na svojom instagramovom účte napísal, že je „šokovaný“ a fanúšikov poprosil o rešpektovanie súkromia Riversovej rodiny.

Medzi najúspešnejšie albumy skupiny Limp Bizkit patrí Significant Other či Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water. Ich najznámejšou skladbou sa stal megahit Rollin’ (Air Raid Vehicle).

Rivers v roku 2015 na niekoľko rokov skupinu Limp Bizkit opustil pre ochorenie pečene spôsobené nadmerným pitím alkoholu. „Prestal som piť a robil som všetko, čo mi lekári povedali. Podstúpil som liečbu alkoholizmu a transplantáciu pečene,“ citoval Riversa magazín Loudwire.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obrovské nešťastie: Hlásia najmenej 17 mŕtvych, vodič autobusu vrazil do skál, vozidlo sa prevrátilo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac