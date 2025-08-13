Tragédia na Jadrane: 6-ročné dieťa sa stratilo, hľadali ho celé hodiny. Našli ho na dne mora, žiaľ neskoro

Roland Brožkovič
SITA
Matka ho stratila z dohľadu len na okamih, no keď si uvedomila, že ho vo vode nevidí, bolo už neskoro.

Tragédia sa odohrala na pláži v talianskom letovisku Cavallino-Treporti na severe Jadranu, kde sa v pondelok stratilo šesťročné dieťa. Chlapec sa vzdialil od svojej rodiny a matka jeho zmiznutie okamžite nahlásila plavčíkovi.

Ako referuje web televíznej stanice Sky TG24, okamžite sa začalo rozsiahle pátranie pod vedením námorných záchranárov. Do akcie sa zapojili aj hasiči, dva vrtuľníky, štátna polícia a neskôr aj lietadlo pobrežnej stráže so špeciálnym prieskumným vybavením. Solidaritu prejavili aj návštevníci pláže, ktorí vytvorili živú reťaz pozdĺž brehu, aby pomohli s hľadaním.

Našli iba bezvládne telo

Telo chlapca nakoniec našli potápači z radov hasičov na morskom dne v hĺbke dvoch metrov, neďaleko vlnolamov a miesta, kde sa naposledy potápal. Telo pomohlo nájsť sonarové zariadenie, ktoré dokáže zachytiť stopy na morskom dne. Bezvládne telo vytiahli z vody okolo tretej hodiny ráno.

Podľa predbežných zistení sa chlapec mohol dostať príliš hlboko do vody, stratiť orientáciu a nedokázal sa vrátiť na breh. Matka ho stratila z dohľadu len na okamih, no keď si uvedomila, že ho vo vode nevidí, bolo už neskoro. Okolnosti tragédie vyšetruje polícia.

