Známy obchodný reťazec sťahuje nebezpečné oblečenie: Ak máte tento produkt doma, okamžite ho vráťte do predajne

Spoločnosť PEPCO Slovakia, s.r.o. oznámila, že v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti svojich zákazníkov pristupuje k preventívnemu stiahnutiu jedného zo svojich výrobkov z predaja.
Ide o chlapčenskú baseballovú bundu s označením PLU 614536. Kontrola ukázala, že tento produkt nespĺňa požiadavky európskej normy EN 17394-3:2021, ktorá stanovuje bezpečnostné kritériá pre detské oblečenie. Podľa spoločnosti môže pri používaní bundy dôjsť k oddeleniu malých častí, čo pre deti predstavuje riziko udusenia.
Netreba ani bloček
Z tohto dôvodu sa Pepco rozhodlo konať okamžite a výrobok stiahnuť z trhu, aby predišlo možným nehodám. Zákazníkom, ktorí si predmetnú bundu zakúpili, firma odporúča, aby ju čo najskôr priniesli späť do ktorejkoľvek predajne Pepco na území Slovenska. Vrátenie prebieha bez nutnosti predloženia pokladničného dokladu a zákazníkom bude v plnej výške refundovaná kúpna cena.
