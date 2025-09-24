Toto vraj Putin presne chce a nesmieme mu to dovoliť: NATO sa podľa Pistoriusa nemá nechať zatiahnuť do ruskej hry

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Pistorius vyzval na pokoj po ruských provokáciách.

Členovia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by mali zostať pokojní napriek narušeniu vzdušného priestoru niektorých krajín ruskými lietadlami a dronmi. V utorok to povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius a zdôraznil potrebu vyhnúť sa tzv. „pasci eskalácie“.

Na tlačovej konferencii v Berlíne spolu so švédskym ministrom obrany Pålom Jonsonom Pistorius upozornil, že prehnaná reakcia na ruské narušenia ohrozuje mier a bezpečnosť v Európe. „Rozvážnosť nie je zbabelosť ani strach, ale zodpovednosť voči vlastnej krajine a mieru v Európe,“ povedal.

Varovanie pred unáhlenými krokmi

„Nedbalé požiadavky na zostrelenie niečoho z neba alebo nejakú veľkú demonštráciu sily teraz pomáhajú menej ako čokoľvek iné,“ dodal Pistorius. Americký prezident Donald Trump v utorok počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyhlásil, že krajiny NATO by mali zostreľovať ruské lietadlá, ktoré narušia ich vzdušný priestor.

Foto: SITA/AP

„Áno, mali by,“ odpovedal Trump na otázku reportéra. Minulý týždeň v piatok ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor na 12 minút, čo viedlo k aktivácii stíhačiek NATO a vyvolalo výzvy na rokovania v rámci aliancie. Tento incident nasledoval po tom, čo Poľsko iniciovalo konzultácie NATO po zostrelení ruských dronov nad východným Poľskom.

Postoj generálneho tajomníka NATO

Pistorius tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin chce provokovať spojencov NATO k tvrdým reakciám ako súčasť „pasce eskalácie“. „Neurobíme Vladimirovi Putinovi tú radosť,“ povedal. „Musíme sa chrániť pred situáciou, ktorá by mohla viesť k zhoršeniu.

“Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že rozhodnutia o zásahoch proti ruským lietadlám, ktoré narušia vzdušný priestor niektorej z členských krajín, bude založené na dostupných informáciách o hrozbe. Narušenie estónskeho vzdušného priestoru bolo vyhodnotené ako „nepredstavujúce bezprostrednú hrozbu“.

Pistorius súhlasil s tým, že nedávne ruské narušenia sa udiali bez „rozpoznateľnej agresie“ a zdôraznil, že NATO sa nenechá vyprovokovať. „To je mimoriadne dôležité a zároveň lekcia z histórie,“ povedal. „Mnohé veľké vojny v minulosti vznikli práve takýmto spôsobom.“

