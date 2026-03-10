Bizarnosť z Tatier, ľuďom sa zastavuje rozum: Turista si zrejme neváži svoj život. Pozrite sa, ako vyšiel na vrch

Ľudia na sociálnych sieťach si už zvykli, že z času na čas sa objaví video s mimoriadne nezodpovedným turistom v Tatrách, z ktorého neraz zostáva rozum stáť. Najnovšie sem patrí video muža brodiaceho sa snehom na Kasprovom vrchu, na slovensko-poľskom pohraničí.
Video vyvolalo búrlivé reakcie. Napriek mrazivému počasiu (-13 stupňov Celzia) mal na sebe len tepláky a obyčajné botasky s odhalenými členkami. Horská služba v tejto súvislosti opakovane varuje, že podcenenie výstroja vedie k rýchlemu podchladeniu, vyčerpaniu a vážnym zraneniam, ktoré neraz končia záchrannými akciami. V tomto prípade sa však zrejme nič nestalo.
Ako malé deti
Nad takýmto konaním zostáva rozum stáť a video sa rýchlo stalo hitom na sociálnych sieťach. „Najdôležitejšie je, že mu nezmrzli nohy,“ napísal jeden z komentujúcich na Instagrame. „Ako malé deti, ktoré išli von bez mamky na prechádzku,“ dodal ďalší. Správa TANAP-u však upozorňuje na ďalšie nebezpečné konanie. Turistické smerovníky v Tatranskom národnom parku totiž podľa nej nie sú „nálepkové“ tabule, ako si to mnohí turisti zrejme myslia.
Pracovníci zo Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúry sa aktuálne v teréne starajú o značenie chodníkov. Postupne vymieňajú poškodené alebo opotrebované tabuľky na smerovníkoch a zároveň z nich odstraňujú rôzne nálepky, ktoré tam niektorí návštevníci nalepili.
