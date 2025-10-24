Toto ste si v hite Elánu 40 rokov nevšimli: Text známej pesničky v sebe ukrýva odkazy

Zuzana Veslíková
Neviem byť sám, neviem byť sáám... Poďme sa ale pobaviť o inej pesničke, kde sa ale tieto slová spomínajú tiež.

Skupina Elán aj po mnohých rokoch stále dokáže ľudí pozviechať a zdvihnúť zo stoličiek. Odhalíme vám jedno „tajomstvo“, s ktorým môžete zažiariť pred kamarátmi, alebo ktovie, možno aj očariť nápadníčku či nápadníka. 

Poznáte pesničku Kaskadér bez peňazí od Elánu? Ak aj áno a niektoré jej slová sa vám dokonca zdajú povedomé (možno už aj tie z jej samotného názvu), mali by ste vedieť, že to nie je len vaše zdanie. Odkazujú totiž na veľké hity práve tejto skupiny. Kaskadér bez peňazí teda v sebe „ukrýva“ hneď niekoľko „tajných“ odkazov, ktoré ste si možno doteraz ani len nevšimli.

Nie sme zlí, Aj keď bez peňazí

Poďme si bližšie rozobrať text tejto pesničky z dielne Borisa Filana, pochádzajúcej ešte z roku 1985. Začína veršom „V meste nevie byť sám“, v ktorom je — ako vám už zrejme hrá v hlave, ukrytý názov piesne Neviem byť sám. V ďalšom verši sa spomína Kaskadér a prvá strofa končí slovami Nie sme zlí.

Okrem týchto v texte nájdeme aj ďalšie pesničky od skupiny Elán, ako napríklad Ôsmy Svetadiel či Aj keď bez peňazí.

Neraz sa aj v slovenskej hudbe objavia zaujímavé počiny či práca s textom a Kaskadér bez peňazí je toho jasným dôkazom.

