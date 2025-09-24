Toto sa nestáva každý deň: Zdenka Predná zažila zaujímavú skúsenosť s kuriérom, aká sa len tak nevidí

Zdenka Predná je sympatická a prirodzená žena, ktorá pôsobí milo a autenticky. Do povedomia verejnosti sa dostala už v prvej slovenskej SuperStar, kde zaujala svojím výrazným hlasom a charizmou.
Speváčka sa na svojom instagramovom profile poďakovala všetkým, ktorí si na ňu spomenuli. V príspevku sa zároveň podelila o drobné každodenné príhody, ktoré ju počas menín rozosmiali a pozvala fanúšikov k malej spoločnej aktivite, aby napísali dátum svojich narodenín, aby im v ten deň mohla poslať prianie či krátku modlitbu.
Veselá spomienka na meniny
„Ďakujem. Aj vám vždy na meniny príde oveľa viac správ ako na narodeniny? 31. 3. „kdyby“ niečo,“ napísala Zdenka Predná k svojmu príspevku.
Priznala, že ju pobavila aj príhoda s kuriérom, ktorý jej zanechal nezaplatený balík priamo pri dome a poslal jej správu so slovami: „Balík som vám nechal za bránou, peniaze mi dáte nabudúce, už keď som tam išiel len kvôli vám. A všetko najlepšie prajem k meninám.“ Zdenka sa k tomu vyjadrila s humorom „Keď ešte aj kuriér sa nad vami zľutuje a nechá vám nezaplatený balík pri dome. Lebo mne sa fakt nikto nedovolá.“
