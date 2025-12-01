Toto sa mnohým páčiť nebude: Pri odpočte plynu nastala veľká zmena, týka sa státisícov domácností

Domácnosti čaká výrazná zmena v tom, ako sa bude po novom hlásiť spotreba plynu. Plynári prestávajú chodiť po bytoch a kontrolu stavu si musí každý odberateľ zabezpečiť sám. Pre mnohých seniorov bez mobilných telefónov či internetu to však znamená nepríjemnú prekážku, s ktorou si len ťažko vedia poradiť.
Doteraz odpočty prebiehali priamo v bytoch a vykonávali ich zamestnanci plynární, po novom to musia odberatelia zvládnuť sami.
„Cieľom samoodpočtu je predovšetkým zvýšenie komfortu odberateľov plynu, nemusia si už plánovať a strpieť návštevu odpočtára. Naopak, samoodpočet môžu vykonať v čase, kedy im to vyhovuje,“ vyjadrila sa pre televíziu TA3 hovorkyňa SPP Miroslava Schneider.
Nový systém sa bude týkať asi 600-tisíc odberateľov v tarife D1, teda najmä domácnosti, ktoré majú plyn len na varenie. Podľa SPP to má zároveň priniesť väčší komfort, keďže ľudia si môžu odpočet vybaviť vtedy, keď im to vyhovuje.
Online aj telefonicky
Odberatelia môžu využiť štyri dostupné spôsoby nahlásenia: cez mobilnú aplikáciu „Odpočet PLYNU“, prostredníctvom online formulára na webe distribútora, telefonicky na čísle 0850 364 436 alebo cez svojho dodávateľa plynu.
Čas bol do konca novembra, zatiaľ bez sankcií
Odberatelia mali stav nahlásiť do konca novembra. Ak ste to nestihli, zatiaľ plynári využijú odhad spotreby a ľudí nebudú nijakým spôsobom pokutovať.
Distribútor zároveň pripomína, že pre ostatné kategórie odberateľov (domácnosti v tarifách D2 až D8 využívajúce plyn na kúrenie či ohrev vody a maloodberatelia v tarifách M1 až M8) zostáva systém nezmenený. V ich prípade budú odpočty naďalej vykonávať zmluvní odpočtári podľa platného harmonogramu.
