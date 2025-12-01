Toto sa mnohým páčiť nebude: Pri odpočte plynu nastala veľká zmena, týka sa státisícov domácností

Foto: TASR - Martin Baumann

Martin Cucík
Odberatelia plynu by si mali odpočet urobiť po novom sami, plynári už do bytov chodiť nebudú.

Domácnosti čaká výrazná zmena v tom, ako sa bude po novom hlásiť spotreba plynu. Plynári prestávajú chodiť po bytoch a kontrolu stavu si musí každý odberateľ zabezpečiť sám. Pre mnohých seniorov bez mobilných telefónov či internetu to však znamená nepríjemnú prekážku, s ktorou si len ťažko vedia poradiť.

Doteraz odpočty prebiehali priamo v bytoch a vykonávali ich zamestnanci plynární, po novom to musia odberatelia zvládnuť sami.

Cieľom samoodpočtu je predovšetkým zvýšenie komfortu odberateľov plynu, nemusia si už plánovať a strpieť návštevu odpočtára. Naopak, samoodpočet môžu vykonať v čase, kedy im to vyhovuje,“ vyjadrila sa pre televíziu TA3 hovorkyňa SPP Miroslava Schneider.

Foto: TASR

Nový systém sa bude týkať asi 600-tisíc odberateľov v tarife D1, teda najmä domácnosti, ktoré majú plyn len na varenie. Podľa SPP to má zároveň priniesť väčší komfort, keďže ľudia si môžu odpočet vybaviť vtedy, keď im to vyhovuje.

Online aj telefonicky

Odberatelia môžu využiť štyri dostupné spôsoby nahlásenia: cez mobilnú aplikáciu „Odpočet PLYNU“, prostredníctvom online formulára na webe distribútora, telefonicky na čísle 0850 364 436 alebo cez svojho dodávateľa plynu.

Čas bol do konca novembra, zatiaľ bez sankcií

Odberatelia mali stav nahlásiť do konca novembra. Ak ste to nestihli, zatiaľ plynári využijú odhad spotreby a ľudí nebudú nijakým spôsobom pokutovať.

Distribútor zároveň pripomína, že pre ostatné kategórie odberateľov (domácnosti v tarifách D2 až D8 využívajúce plyn na kúrenie či ohrev vody a maloodberatelia v tarifách M1 až M8) zostáva systém nezmenený. V ich prípade budú odpočty naďalej vykonávať zmluvní odpočtári podľa platného harmonogramu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky…

