Toto sa bude Slovákom čítať len ťažko: Zvyšovať dane môže iba idiot, tvrdia analytici. Kľúčový faktor je u nás úplne naopak

Výkon slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku 2025 medziročne aj medzikvartálne vzrástol. Tempo rastu však bolo najslabšie od konca roka 2022. Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách bez sezónneho očistenia stúpol o 0,4 %, čo predstavuje spomalenie oproti prvému štvrťroku, keď rast dosiahol 0,9 %.
Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 0,6 % a oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenal len mierny nárast o 0,1 %. Objem HDP v bežných cenách dosiahol 34,4 miliardy eur, čo je medziročne o takmer 1,7 miliardy eur viac. V prepočte do stálych cien sa vytvoril produkt v hodnote 26,2 miliardy eur, pričom medziročný rast predstavoval len necelých 100 miliónov eur.
Ekonomika sklamala
Na strane pozitívneho vývoja stála najmä domáca spotreba a investície. Domáci dopyt tak naďalej zohrával kľúčovú úlohu pri udržiavaní ekonomického rastu, zatiaľ čo externé faktory, ako napríklad zahraničný dopyt, mali utlmený príspevok. Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák upozornil, že negatívny výkon mohol byť opätovne spôsobený narušením štandardného cyklu tvorby zásob, ktoré už niekoľko kvartálov výraznejšie ovplyvňujú čísla HDP.
Dodal, že výrazne negatívny príspevok očakáva pri zahraničnom dopyte, ktorý trpí v dôsledku napätia v medzinárodnom obchode. Podľa neho je priemysel, najmä odvetvie výroby áut, jednou z najviac zasiahnutých oblastí hospodárstva. Horňák tiež upozornil na plánovanú fiškálnu konsolidáciu vlády pre rok 2026. Tá by mohla mať tlmiaci vplyv na hospodársku aktivitu. Naopak, nemecký fiškálny balík by mohol priniesť isté pozitívne efekty, najmä v oblasti domáceho dopytu.
Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák konštatoval, že rast slovenskej ekonomiky v prvej polovici roka sklamal a že dosahy fiškálnej konsolidácie, ktorá výrazne zvýšila daňové zaťaženie ekonomiky a zaťažila domáci súkromný sektor, citeľne tlmia ekonomický rast. Dodal, že kľúčový priemysel sa od druhého štvrťroka musí vyrovnávať so zvýšeným clami pri vývoze na americký trh.
Analytici z Dát bez pátosu však zašli ešte ďalej a hovoria o vláde ekonomických analfabetov. „Do klesajúcej ekonomiky zvýšiť dane môže iba ekonomický analfabet. Ale presne to sa stalo. Zopakovať tento istý krok a dnes už len pri symbolickom raste HDP na úrovni štatistickej chyby zvýšiť dane opäť môže iba IDIOT,“ píše sa v nezvyčajne tvrdom vyjadrení na sociálnej sieti.
„V okolitých krajinách, vrátane Nemecka sa už 6 štvrťrokov po sebe zvyšuje rast HDP. Výnimkou je, samozrejme, Maďarsko. A my,“ dodali analytici.
