Toto je ten najväčší šťastlivec na svete: Muž môže búchať šampanské, lotériu vyhral už štvrtýkrát, zároveň prekonal rakovinu

Lotéria je veľmi vrtkavá záležitosť. Niekto podáva celý život a nevyhrá vôbec nič, niekto si žreb kúpi raz a stane sa milionárom, no a niekto si zrejme vyčerpá šťastie na niekoľko životov dopredu a v lotérii vyhrá hneď štyrikrát.

Presne to sa stalo Davidovi Serkinovi z kanadského mesta Lethbridge v provincii Alberta, ktorému na účet pribudol, zrejme už rutinne, ďalší milión. Stalo sa tak po tom, ako v máji vyhral hlavnú cenu v hre LOTTO 6/49. Táto výhra však zďaleka nie je jeho prvou, píše web Now Toronto.

Prekonal aj rakovinu

Od minulého augusta sa mu podarilo získať pol milióna v hre LOTTO MAX, následne dvakrát zinkasoval po milióne – najskôr v novembri a potom teraz v máji. Ešte pred vyše desaťročím pritom taktiež vyhral 250-tisíc. Dokopy tak už na výhrach získal viac ako 2,75 milióna dolárov (2,37 milióna eur)

Najnovší víťazný žreb si kúpil na čerpacej stanici Shell počas tankovania. Šanca vyhrať aspoň jednu z týchto výhier je extrémne nízka, no Serkin, ktorý uzatvára stávky už od zavedenia hry LOTTO 6/49 v roku 1982, sa nikdy nevzdal. „Viem, že šance sú mizivé. Ani si nemyslím, že sa mi to ešte niekedy podarí. Ale stále ma baví kupovať si žreby,“ priznal Serkin.

Tvrdí však, že po peniazoch sa nikdy nehnal. Lístky si kupuje pre radosť, nie s očakávaním výhry. „Skontrolujete si žreb – ak ste vyhrali, poteší vás to. Ak nie, skúsite to znova,“ dodal. Po prekonaní rakoviny a odchode do dôchodku vníma všetko, čo má, ako dar. Šťastie si neberie ako samozrejmosť. „Prežil som rakovinu, som na dôchodku a som vďačný za všetko, čo mám,“ povedal.