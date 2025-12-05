Toto je nový grafikon ZSSK: Pripravte sa na zmeny v regionálnej aj diaľkovej doprave, lepšie prípoje a ukončenie výluk

Od druhej decembrovej nedele čakajú cestujúcich na Slovensku viaceré zmeny. Národný dopravca predstavil nový grafikon vlakovej dopravy 2025/2026 a tentoraz nejde len o kozmetické úpravy v odchodoch. Po rokoch výrazných výluk, presunoch na náhradnú autobusovú dopravu a dočasných obmedzeniach prichádza stabilizácia, rýchlejšie spojenia a nové možnosti cestovania naprieč Slovenskom.
Z nového grafikonu budú profitovať najmä ľudia, ktorí dochádzajú do škôl a do práce, ale aj tí, ktorí potrebujú rýchlejšie a pohodlnejšie presuny medzi mestami. ZSSK sa pritom sústreďuje na to, čo ľudí trápi najviac, ako je lepšia nadväznosť, menej meškaní, návrat priamych spojov a zrozumiteľné cestovné poriadky.
Rýchlejšie vlaky, návrat priamych spojov a pohodlnejšie cestovanie
Najväčšou zmenou je zrýchlenie diaľkovej dopravy. Expresy Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami skrátia cestu na menej než päť hodín – najrýchlejšie vlaky to zvládnu za 4 hodiny a 53 minút.
Medzi Prahou, Bratislavou a Budapešťou prevezmú štafetu moderné súpravy ComfortJet a RailJet, ktoré sú už dnes štandardom v západnej Európe. Cestujúci tu nájdu modernú jedálenskú zónu, palubný portál s filmami a informáciami, rodinné kupé či detské kino.
Veľké zmeny pocíti aj stredné Slovensko. Na trati Bratislava – Banská Bystrica sa obnovuje priame vlakové spojenie, ktoré bolo dlhodobo nahrádzané autobusmi. Od leta 2026 bude medzi Bratislavou a Žilinou jazdiť pravidelný hodinový takt rýchlikov. A vracia sa aj obľúbené „dámske kupé“.
Regionálna doprava: lepšie prípoje, viac ranných vlakov a koniec výluk
Mnoho zmien prichádza aj do regiónov a veľká časť z nich je výsledkom ukončenia komplikovaných výluk, ktoré v posledných rokoch často narúšali cestovné poriadky.
- Záhorie
Vlaky na linke Bratislava – Kúty budú po novom zastavovať aj v Sekuliach. Zlepší sa aj večerná doprava – posledné spoje budú lepšie nadväzovať na diaľkové vlaky a úsek Kúty – Brodské dostane pohodlnejší prestup na EuroCity smer Bratislava.
- Trenčiansky kraj
Nový ranný vlak zabezpečí príchod do Handlovej ešte pred začiatkom vyučovania. Počas roka sa plánuje aj posilnenie frekventovaného úseku Trenčín – Žilina.
- Žilinský kraj
Prestupy v Kraľovanoch sa konečne zrýchlia a čakanie na prípoj sa skráti na pár minút. Pre región sú pripravené aj posilnené diaľkové spoje smerujúce na Žilinu.
- Nitriansky kraj
Linka Nové Zámky – Levice sa vracia k stabilnému taktu: počas špičky pôjde vlak každú hodinu.
- Banskobystrický kraj
Trate Nová Baňa – Levice a Fiľakovo – Lučenec opäť fungujú bez náhradných autobusov. Trať Šahy – Zvolen ostáva pre nízky dopyt pozastavená, no ZSSK nevylučuje jej obnovenie v budúcnosti.
- Východné Slovensko
Linka Košice – Humenné bude opäť jazdiť v plnej prevádzke a počas pracovných dní pribudne viac spojov. ZSSK tiež pripravuje dopravné riešenia pre zamestnancov nového závodu vo Valalikoch – najmä smerom do Moldavy, Rožňavy, Čane a okolitých obcí. V Prešovskom kraji pribudnú nové spoje medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou.
Ako ovplyvní nový grafikon cestovanie?
Ukončenie výluk na kľúčových úsekoch znamená návrat stabilného grafikonu. Pri cestovaní vlakom cestujúcich zvyčajne najviac frustruje chaos – dlhé čakania, nepravidelné prestupy alebo neprehľadné zmeny.
„Po rokoch výrazných výluk sme konečne v bode, kedy môžeme cestujúcim vrátiť stabilný a prehľadný grafikon,“ uvádza v tlačovej správe ZSSK. „Nový cestovný poriadok je postavený tak, aby čo najlepšie nadväzoval, zrýchlil presuny medzi krajmi a podporil dochádzanie do škôl či práce. Zlepšenia bude cítiť vo väčšine regiónov.“
Čo môžeme očakávať v roku 2026?
Hoci sa veľká časť výluk končí, ďalšie prídu. Nie sú však dôsledkom meškania, ale plánovanej modernizácie, ktorá je nevyhnutná. Dotknú sa úsekov:
- Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom
- Cífer – Trnava
- Poprad – Vydrník
- Červená Skala – Telgárt
- Púchov – Horní Lideč (česká strana)
Niektoré regionálne vlaky budú počas letných prázdnin obmedzené – dopyt je v tomto období tradične nižší a krajské samosprávy pristupujú k úsporám. ZSSK však uvádza, že zostávajúca kapacita bude plne postačujúca.
Slovenská železnica v roku 2025: pomalý, ale viditeľný posun vpred
Hoci Slovensko stále čaká na veľké modernizačné skoky, posledné roky priniesli jedno výrazné zlepšenie – vlaková doprava začína byť predvídateľnejšia. Prichádzajú nové súpravy, končia sa rozsiahle výluky a cestovné poriadky sa opäť stávajú niečím, na čo sa ľudia môžu spoľahnúť.
Nový grafikon ovplyvní ranné dochádzanie, diaľkové cesty aj medzinárodné spojenia a mnohým cestujúcim zjednoduší každodenný život.
