Toto je nový grafikon ZSSK: Pripravte sa na zmeny v regionálnej aj diaľkovej doprave, lepšie prípoje a ukončenie výluk

foto: ZSSK

Martina Saktorová
Nový grafikon by mal mnohým cestujúcim zjednodušiť každodenný život.

Od druhej decembrovej nedele čakajú cestujúcich na Slovensku viaceré zmeny. Národný dopravca predstavil nový grafikon vlakovej dopravy 2025/2026 a tentoraz nejde len o kozmetické úpravy v odchodoch. Po rokoch výrazných výluk, presunoch na náhradnú autobusovú dopravu a dočasných obmedzeniach prichádza stabilizácia, rýchlejšie spojenia a nové možnosti cestovania naprieč Slovenskom.

Z nového grafikonu budú profitovať najmä ľudia, ktorí dochádzajú do škôl a do práce, ale aj tí, ktorí potrebujú rýchlejšie a pohodlnejšie presuny medzi mestami. ZSSK sa pritom sústreďuje na to, čo ľudí trápi najviac, ako je lepšia nadväznosť, menej meškaní, návrat priamych spojov a zrozumiteľné cestovné poriadky.

Rýchlejšie vlaky, návrat priamych spojov a pohodlnejšie cestovanie

Najväčšou zmenou je zrýchlenie diaľkovej dopravy. Expresy Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami skrátia cestu na menej než päť hodín – najrýchlejšie vlaky to zvládnu za 4 hodiny a 53 minút.

Medzi Prahou, Bratislavou a Budapešťou prevezmú štafetu moderné súpravy ComfortJet a RailJet, ktoré sú už dnes štandardom v západnej Európe. Cestujúci tu nájdu modernú jedálenskú zónu, palubný portál s filmami a informáciami, rodinné kupé či detské kino.

Veľké zmeny pocíti aj stredné Slovensko. Na trati Bratislava – Banská Bystrica sa obnovuje priame vlakové spojenie, ktoré bolo dlhodobo nahrádzané autobusmi. Od leta 2026 bude medzi Bratislavou a Žilinou jazdiť pravidelný hodinový takt rýchlikov. A vracia sa aj obľúbené „dámske kupé“.

foto: ZSSK

Regionálna doprava: lepšie prípoje, viac ranných vlakov a koniec výluk

Mnoho zmien prichádza aj do regiónov a veľká časť z nich je výsledkom ukončenia komplikovaných výluk, ktoré v posledných rokoch často narúšali cestovné poriadky.

  • Záhorie
    Vlaky na linke Bratislava – Kúty budú po novom zastavovať aj v Sekuliach. Zlepší sa aj večerná doprava – posledné spoje budú lepšie nadväzovať na diaľkové vlaky a úsek Kúty – Brodské dostane pohodlnejší prestup na EuroCity smer Bratislava.
  • Trenčiansky kraj
    Nový ranný vlak zabezpečí príchod do Handlovej ešte pred začiatkom vyučovania. Počas roka sa plánuje aj posilnenie frekventovaného úseku Trenčín – Žilina.
  • Žilinský kraj
    Prestupy v Kraľovanoch sa konečne zrýchlia a čakanie na prípoj sa skráti na pár minút. Pre región sú pripravené aj posilnené diaľkové spoje smerujúce na Žilinu.
  • Nitriansky kraj
    Linka Nové Zámky – Levice sa vracia k stabilnému taktu: počas špičky pôjde vlak každú hodinu.
  • Banskobystrický kraj
    Trate Nová Baňa – Levice a Fiľakovo – Lučenec opäť fungujú bez náhradných autobusov. Trať Šahy – Zvolen ostáva pre nízky dopyt pozastavená, no ZSSK nevylučuje jej obnovenie v budúcnosti.
  • Východné Slovensko
    Linka Košice – Humenné bude opäť jazdiť v plnej prevádzke a počas pracovných dní pribudne viac spojov. ZSSK tiež pripravuje dopravné riešenia pre zamestnancov nového závodu vo Valalikoch – najmä smerom do Moldavy, Rožňavy, Čane a okolitých obcí. V Prešovskom kraji pribudnú nové spoje medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou.

Ako ovplyvní nový grafikon cestovanie? 

Ukončenie výluk na kľúčových úsekoch znamená návrat stabilného grafikonu. Pri cestovaní vlakom cestujúcich zvyčajne najviac frustruje chaos – dlhé čakania, nepravidelné prestupy alebo neprehľadné zmeny.

„Po rokoch výrazných výluk sme konečne v bode, kedy môžeme cestujúcim vrátiť stabilný a prehľadný grafikon,“ uvádza v tlačovej správe ZSSK. „Nový cestovný poriadok je postavený tak, aby čo najlepšie nadväzoval, zrýchlil presuny medzi krajmi a podporil dochádzanie do škôl či práce. Zlepšenia bude cítiť vo väčšine regiónov.“ 

Čo môžeme očakávať v roku 2026? 

Hoci sa veľká časť výluk končí, ďalšie prídu. Nie sú však dôsledkom meškania, ale plánovanej modernizácie, ktorá je nevyhnutná. Dotknú sa úsekov:

  • Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom
  • Cífer – Trnava
  • Poprad – Vydrník
  • Červená Skala – Telgárt
  • Púchov – Horní Lideč (česká strana)

Niektoré regionálne vlaky budú počas letných prázdnin obmedzené – dopyt je v tomto období tradične nižší a krajské samosprávy pristupujú k úsporám. ZSSK však uvádza, že zostávajúca kapacita bude plne postačujúca.

Slovenská železnica v roku 2025: pomalý, ale viditeľný posun vpred

Hoci Slovensko stále čaká na veľké modernizačné skoky, posledné roky priniesli jedno výrazné zlepšenie – vlaková doprava začína byť predvídateľnejšia. Prichádzajú nové súpravy, končia sa rozsiahle výluky a cestovné poriadky sa opäť stávajú niečím, na čo sa ľudia môžu spoľahnúť.

Nový grafikon ovplyvní ranné dochádzanie, diaľkové cesty aj medzinárodné spojenia a mnohým cestujúcim zjednoduší každodenný život.

V spolupráci so ZSSK

