Volebné obdobie NR SR aj samospráv sa môže predĺžiť: Návrhy SNS aj Hlasu prešli do 2. čítania

Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania návrh z dielne koaličnej SNS na predĺženie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR aj samospráv. Urobili tak vo štvrtkovom hlasovaní. Návrh ústavného zákona z dielne národniarov, ktorým sa má meniť Ústava SR, podporilo 78 poslancov.
Na posun do druhého čítania takýto počet stačí, na definitívne schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov. „Cieľom navrhovanej právnej úpravy je predĺženie funkčného obdobia orgánov územnej samosprávy, a to starostov obcí, primátorov miest, predsedov samosprávnych krajov, ako aj poslancov obecných, mestských a krajských zastupiteľstiev, ako aj volebného obdobia NR SR zo súčasných štyroch rokov na päť rokov,“ priblížila skupina poslancov parlamentu za koaličnú SNS, ktorá za úpravou stojí.
Dlhší mandát má priniesť stabilitu
Súčasný volebný cyklus pri orgánoch územnej samosprávy podľa národniarov v praxi často neumožňuje efektívnu realizáciu strategických projektov miestneho a regionálneho rozvoja. „Vo viacerých prípadoch sa ukázalo, že práve krátkosť štvorročného volebného obdobia spôsobila zastavenie alebo zásadné prehodnotenie projektov v dôsledku zmien vo vedení obcí a samosprávnych krajov, čím došlo k neefektívnemu vynakladaniu verejných financií a neplneniu strategických cieľov rozvoja regiónov,“ argumentovali.
Návrh predĺžiť volebné obdobie NR SR podľa nich smeruje k posilneniu stability volebného a politického cyklu, k vytvoreniu dlhšieho časového rámca na riadny výkon mandátu poslancov NR SR a na presadzovanie verejných politík. Zmeny by v prípade schválenia nadobudli účinnosť od začiatku budúceho roka. Päťročný mandát by tak platil pre kandidátov, ktorí uspejú vo voľbách, ktoré sa budú konať po 1. januári 2027.
Prechodné pravidlá a ďalšie zmeny
„Volebné obdobia začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona sa dokončia podľa doterajšej právnej úpravy,“ ozrejmili národniari. Parlament zároveň do druhého čítania posunul aj novelu zákona o obecnom zriadení z dielne SNS. Má sa ňou zo zákona vypustiť časový údaj o trvaní funkčného obdobia volených orgánov obce.
„Z dôvodu pripravovanej ústavnej zmeny, ktorou sa navrhuje predĺženie funkčného obdobia zo štyroch na päť rokov, by ponechanie nesúladiaceho údaja v zákone viedlo k rozporu s ústavným rámcom. Úpravou sa odstráni táto kolízia a zabezpečí sa vnútorná konzistentnosť právneho poriadku,“ dodali národniari.
