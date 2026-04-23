Volebné obdobie NR SR aj samospráv sa môže predĺžiť: Návrhy SNS aj Hlasu prešli do 2. čítania

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Poslanci posunuli zmenu Ústavy ďalej.

Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania návrh z dielne koaličnej SNS na predĺženie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR aj samospráv. Urobili tak vo štvrtkovom hlasovaní. Návrh ústavného zákona z dielne národniarov, ktorým sa má meniť Ústava SR, podporilo 78 poslancov.

Na posun do druhého čítania takýto počet stačí, na definitívne schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov. „Cieľom navrhovanej právnej úpravy je predĺženie funkčného obdobia orgánov územnej samosprávy, a to starostov obcí, primátorov miest, predsedov samosprávnych krajov, ako aj poslancov obecných, mestských a krajských zastupiteľstiev, ako aj volebného obdobia NR SR zo súčasných štyroch rokov na päť rokov,“ priblížila skupina poslancov parlamentu za koaličnú SNS, ktorá za úpravou stojí.

Dlhší mandát má priniesť stabilitu

Súčasný volebný cyklus pri orgánoch územnej samosprávy podľa národniarov v praxi často neumožňuje efektívnu realizáciu strategických projektov miestneho a regionálneho rozvoja. „Vo viacerých prípadoch sa ukázalo, že práve krátkosť štvorročného volebného obdobia spôsobila zastavenie alebo zásadné prehodnotenie projektov v dôsledku zmien vo vedení obcí a samosprávnych krajov, čím došlo k neefektívnemu vynakladaniu verejných financií a neplneniu strategických cieľov rozvoja regiónov,“ argumentovali.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Návrh predĺžiť volebné obdobie NR SR podľa nich smeruje k posilneniu stability volebného a politického cyklu, k vytvoreniu dlhšieho časového rámca na riadny výkon mandátu poslancov NR SR a na presadzovanie verejných politík. Zmeny by v prípade schválenia nadobudli účinnosť od začiatku budúceho roka. Päťročný mandát by tak platil pre kandidátov, ktorí uspejú vo voľbách, ktoré sa budú konať po 1. januári 2027.

Prechodné pravidlá a ďalšie zmeny

„Volebné obdobia začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona sa dokončia podľa doterajšej právnej úpravy,“ ozrejmili národniari. Parlament zároveň do druhého čítania posunul aj novelu zákona o obecnom zriadení z dielne SNS. Má sa ňou zo zákona vypustiť časový údaj o trvaní funkčného obdobia volených orgánov obce.

„Z dôvodu pripravovanej ústavnej zmeny, ktorou sa navrhuje predĺženie funkčného obdobia zo štyroch na päť rokov, by ponechanie nesúladiaceho údaja v zákone viedlo k rozporu s ústavným rámcom. Úpravou sa odstráni táto kolízia a zabezpečí sa vnútorná konzistentnosť právneho poriadku,“ dodali národniari.

Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad

Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov

