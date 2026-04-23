V oceáne sa podarilo natočiť prvý záber svojho druhu v dejinách

Ide o mimoriadne komunikatívneho tvora. Je známy komplexnými prejavmi a počas kŕmenia alebo rozmnožovania sa zhromažďuje v menších skupinách.
Vráskavce dlhoplutvé obývajú všetky svetové oceány a každoročne absolvujú jedny z najdlhších migrácií spomedzi cicavcov, píše BBC. Pri presune z teplých oblastí, kde sa rozmnožujú, do chladnejších vôd bohatých na potravu dokážu preplávať až 8-tisíc kilometrov. Počas týchto ciest zároveň presúvajú veľké množstvo živín naprieč oceánmi, čím významne prispievajú k zdraviu jednotlivých morských ekosystémov.
Čo sa odohráva pod hladinou?
Tím vedcov nedávno skúmal vplyv takýchto námorných trás na jedince v morskej oblasti Quandamooka (zátoka Moreton) vo východnej Austrálii. Ako píše IFLScience, toto územie je pre druh významné. Slúži ako dôležité miesto na odpočinok a je kľúčovým miestom pre ich rozmnožovanie.
Terénny výskum ukázal, že v zátoke Moreton sa dlhodobo vyskytuje vysoký počet matiek s mláďatami. V tomto prostredí nadväzujú aj sociálne interakcie. Okrem nich sa tu zdržiavajú aj osamelé jedince.
Vedci sa preto rozhodli zistiť viac o tom, čo sa odohráva pod hladinou. Na chrbty veľrýb chceli pripevniť prísavné kamery, aby získali detailnejší prehľad o ich správaní.
„Počas dvoch sezón sa nám podarilo uskutočniť 13 úspešných nasadení systému CATS (kamerové značkovanie), pričom približne polovica záznamov zachytáva správanie matiek ošetrujúcich mláďatá,“ uviedla vo vyhlásení výskumníčka a doktorandka Stephanie Stacková.
Podľa dostupných informácií ide o prvé zdokumentované použitie prísaviek s kamerou na mláďatách v Austrálii. Zároveň ide o jeden z mála súborov dát na svete, ktorý kombinuje videozáznam, detailné údaje o pohybe a akustické nahrávky mláďat.
Vedci pozbierali 35 hodín a 37 minút unikátneho materiálu, ktorý mapuje ich životy.
