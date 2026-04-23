Kým mali svadbu, za nimi horel černobyľský jadrový reaktor: Zverejnili príbeh posledného páru, ktorý sa vzal v Pripjati

Písal sa 26. apríl 1986. Pre 19-ročnú Irynu a 25-ročného inžiniera Serhija mal byť tento deň najkrajším v živote. Namiesto pokojnej noci pred svadbou ich v Pripjati krátko po polnoci vyrušili otrasy a dunenie, ktoré pripomínalo zemetrasenie. Netušili, že necelé štyri kilometre od nich práve explodoval štvrtý reaktor černobyľskej elektrárne.
Tento neuveriteľný príbeh o svadbe na pozadí najväčšej jadrovej katastrofy priniesol britský web BBC. Nič netušiacu dvojicu ráno privítalo slnečné počasie. Serhiy si pri vybavovaní nákupov všimol vojakov v plynových maskách a kropiace autá umývajúce ulice neznámou penou. Všetci tušili, že sa niečo stalo, no nikto presne nevedel, čo. V tom čase už do ovzdušia unikalo obrovské množstvo radiácie
Z okna výškovej budovy dokonca videl dym stúpajúci z elektrárne. Hoci cítil úzkosť a preventívne doma utesnil dvere mokrou látkou, aby zachytil prach, úrady, ktoré už mali ľudí dávno evakuovať, sa tvárili, že sa nič nedeje. Desiatky telefonátov odbíjali tým, že všetky plánované podujatia sa majú uskutočniť.
Pochmúrna svadba
Svadba sa skutočne konala v miestnom Paláci kultúry. Hostina však bola poznačená napätou a smutnou atmosférou. „Všetci sme vedeli, že sa niečo stalo, no nikto nepoznal žiadne ďalšie detaily,“ povedal Serhiy pre BBC. Po svadbe sa pár išiel vyspať do bytu, no ráno ich čakal nepríjemný budíček.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Prebudil ich známy s tým, že prebieha evakuácia. Autority s ňou meškali „iba“ desiatky hodín. Iryna v tom čase nemala žiadne svoje oblečenie, a tak si musela znova obliecť svadobné šaty. Z vlaku potom dvojica sledovala žiaru, ktorú vydával zničený reaktor. „Bolo to, akoby ste sa pozerali do vulkánu,“ opísal Serhiy. Úrady však stále ľuďom klamali a tvrdili, že evakuácia je len dočasná.
Iryna bola tehotná
Po evakuácii išli k starej mame, približne 300 kilometrov od havárie. Neskôr sa manželia dozvedeli nečakanú správu. Iryna bola v treťom mesiaci tehotenstva. Hoci ju lekári pre obavy z poškodenia plodu tlačili do potratu, jedna z lekárok ju povzbudila, aby si dieťa nechala. Iryna následne porodila zdravú dcéru a dnes už má 15-ročnú vnučku.
Manželia sú však presvedčení, že katastrofa im podlomila zdravie. Iryna musela podstúpiť výmenu oboch kolien a Serhij prekonal infarkt týždeň po návšteve Pripjate v roku 2016.
Obrovský incident úrady napokon verejne priznali až dva dni po explózii, keď rádioaktivitu zachytili Švédi. Oficiálne informácie hovoria o 31 mŕtvych. Z toho dvaja zahynuli pri explózii, 28 ľudí na akútnu chorobu z ožiarenia a jeden človek dostal infarkt. Skutočné následky havárie sú však obrovské a podľa najoptimistickejších štúdií mohlo na následky radiácie zomrieť ďalších 4000 ľudí. Niektoré však hovoria o desiatkach tisíc obetí.
Nahlásiť chybu v článku