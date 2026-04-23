Kým mali svadbu, za nimi horel černobyľský jadrový reaktor: Zverejnili príbeh posledného páru, ktorý sa vzal v Pripjati

Foto: TASR/AP/Gemini - umelá inteligencia (fotografia vpravo je ilustračná)

Roland Brožkovič
Černobyľ
Neuveriteľný príbeh o svadbe na pozadí najväčšej jadrovej katastrofy.

Písal sa 26. apríl 1986. Pre 19-ročnú Irynu a 25-ročného inžiniera Serhija mal byť tento deň najkrajším v živote. Namiesto pokojnej noci pred svadbou ich v Pripjati krátko po polnoci vyrušili otrasy a dunenie, ktoré pripomínalo zemetrasenie. Netušili, že necelé štyri kilometre od nich práve explodoval štvrtý reaktor černobyľskej elektrárne.

Tento neuveriteľný príbeh o svadbe na pozadí najväčšej jadrovej katastrofy priniesol britský web BBC. Nič netušiacu dvojicu ráno privítalo slnečné počasie. Serhiy si pri vybavovaní nákupov všimol vojakov v plynových maskách a kropiace autá umývajúce ulice neznámou penou. Všetci tušili, že sa niečo stalo, no nikto presne nevedel, čo. V tom čase už do ovzdušia unikalo obrovské množstvo radiácie

Viac z témy Černobyľ:
1.
Už prešlo takmer 40 rokov: V hubách sú stále minimálne stopy černobyľskej katastrofy
2.
Aj malé otrasy môžu mať vážne následky: Černobyľ čelí novej hrozbe, riaditeľ elektrárne pomenoval najväčšie riziko
3.
Kryt nad jadrovým reaktorom černobyľskej elektrárne neplní funkciu: Expert vysvetlil, čo je teraz najväčšie nebezpečenstvo
Zobraziť všetky články (77)

Z okna výškovej budovy dokonca videl dym stúpajúci z elektrárne. Hoci cítil úzkosť a preventívne doma utesnil dvere mokrou látkou, aby zachytil prach, úrady, ktoré už mali ľudí dávno evakuovať, sa tvárili, že sa nič nedeje. Desiatky telefonátov odbíjali tým, že všetky plánované podujatia sa majú uskutočniť.

Pochmúrna svadba

Svadba sa skutočne konala v miestnom Paláci kultúry. Hostina však bola poznačená napätou a smutnou atmosférou. „Všetci sme vedeli, že sa niečo stalo, no nikto nepoznal žiadne ďalšie detaily,“ povedal Serhiy pre BBC. Po svadbe sa pár išiel vyspať do bytu, no ráno ich čakal nepríjemný budíček.

 

Prebudil ich známy s tým, že prebieha evakuácia. Autority s ňou meškali „iba“ desiatky hodín. Iryna v tom čase nemala žiadne svoje oblečenie, a tak si musela znova obliecť svadobné šaty. Z vlaku potom dvojica sledovala žiaru, ktorú vydával zničený reaktor. „Bolo to, akoby ste sa pozerali do vulkánu,“ opísal Serhiy. Úrady však stále ľuďom klamali a tvrdili, že evakuácia je len dočasná.

Iryna bola tehotná

Po evakuácii išli k starej mame, približne 300 kilometrov od havárie. Neskôr sa manželia dozvedeli nečakanú správu. Iryna bola v treťom mesiaci tehotenstva. Hoci ju lekári pre obavy z poškodenia plodu tlačili do potratu, jedna z lekárok ju povzbudila, aby si dieťa nechala. Iryna následne porodila zdravú dcéru a dnes už má 15-ročnú vnučku.

Manželia sú však presvedčení, že katastrofa im podlomila zdravie. Iryna musela podstúpiť výmenu oboch kolien a Serhij prekonal infarkt týždeň po návšteve Pripjate v roku 2016.

Obrovský incident úrady napokon verejne priznali až dva dni po explózii, keď rádioaktivitu zachytili Švédi. Oficiálne informácie hovoria o 31 mŕtvych. Z toho dvaja zahynuli pri explózii, 28 ľudí na akútnu chorobu z ožiarenia a jeden človek dostal infarkt. Skutočné následky havárie sú však obrovské a podľa najoptimistickejších štúdií mohlo na následky radiácie zomrieť ďalších 4000 ľudí. Niektoré však hovoria o desiatkach tisíc obetí.

Odporúčané články
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov

