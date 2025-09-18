Toto je ich nový domov: Mária Bartalos odhalila, kam sa s rodinou presťahovali

Foto: Instagram (maria.bartalos)

Frederika Lyžičiar
Zmenu nevníma ako prekážku, ale ako dobrodružstvo.

Každé sťahovanie znamená nové prostredie, nové výzvy a možnosť niečo sa naučiť. Pre niektorých je to stres a neistota, pre Máriu Bartalos je to príležitosť spoznať ľudí a získať nové skúsenosti.

Bývalá herečka Mária Bartalos sa podelila s fanúšikmi o novinku na svojom Instagrame, kde napísala, že s rodinou začínajú ďalšiu životnú etapu v novom meste.

Nové miesta ako súčasť života

„Naša bilancia je taká, že sme sa každé dva-tri roky sťahovali. To ste si možno všimli,“ hovorí Mária Bartalos. Každé nové miesto jej prináša zážitky a spomienky, ktoré by inak nezískala. Zmenu berie ako prirodzenú súčasť života, ktorá ju posúva a napĺňa energiou.


Teraz sa spolu s rodinou presťahovala do Komárna – mesta s multikultúrnym prostredím a bohatou históriou. „Nová etapa, nová škola, škôlka, nové prostredie… Ale stále sme to my a ja milujem tento dobrodružný život,“ dodáva. Na nové priateľstvá a miestne zvyklosti sa teší s pokojom a nadšením.

Radosť zo zmien a otvorenosť novému

