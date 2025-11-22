Toto je farba, ktorú teraz vo vlasoch nosia všetky hviezdy: Molten brunette ovládla sezónu

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Luxusne lesklý odtieň.

Zima praje tmavším, sýtejším farbám a molten (roztavená/tekutá, pozn. red.) brunette je jednou z tých, ktoré si získavajú pozornosť rekordným tempom. Hlboký, lesklý odtieň dodáva vlasom elegantné zamatové teplo a zároveň pôsobí moderne a luxusne.

Ako uvádza magazín Who What Wear, molten brunette sa stáva čoraz viditeľnejšou medzi trendmi, ktoré sa objavujú na mólach, sociálnych sieťach aj v salónoch po celom svete. Základom trendu je kombinácia hrejivých čokoládových tónov a chladnejších, tmavších odleskov, ktoré spolu vytvárajú pôsobivý, viacrozmerný efekt.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa HairBySanah (@hairbysanah)

Trend, ktorý dodá vlasom luxusný tekutý efekt 

Molten brunette si získala obľubu najmä vďaka svojmu typickému „tekutému“ lesku, ktorý dodáva vlasom hladký, plynulý vzhľad a krásne odráža svetlo. Je skvelou voľbou pre každého, kto chce sýte, tmavšie tóny, ale zároveň nechce prísť o prirodzený objem a pohyb vlasov.


Práve preto po nej často siahajú aj celebrity – pôsobí elegantne, no nie prehnane výrazne, a hodí sa k minimalistickému líčeniu, výrazným večerným lookom aj k úplne bežnému dňu. Jemné prechody a tmavé odlesky navyše spôsobia, že farba vyzerá ešte lepšie naživo ako na fotkách.

Návrat k tmavším tónom

