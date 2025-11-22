Toto je farba, ktorú teraz vo vlasoch nosia všetky hviezdy: Molten brunette ovládla sezónu

Zima praje tmavším, sýtejším farbám a molten (roztavená/tekutá, pozn. red.) brunette je jednou z tých, ktoré si získavajú pozornosť rekordným tempom. Hlboký, lesklý odtieň dodáva vlasom elegantné zamatové teplo a zároveň pôsobí moderne a luxusne.
Ako uvádza magazín Who What Wear, molten brunette sa stáva čoraz viditeľnejšou medzi trendmi, ktoré sa objavujú na mólach, sociálnych sieťach aj v salónoch po celom svete. Základom trendu je kombinácia hrejivých čokoládových tónov a chladnejších, tmavších odleskov, ktoré spolu vytvárajú pôsobivý, viacrozmerný efekt.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Trend, ktorý dodá vlasom luxusný tekutý efekt
Molten brunette si získala obľubu najmä vďaka svojmu typickému „tekutému“ lesku, ktorý dodáva vlasom hladký, plynulý vzhľad a krásne odráža svetlo. Je skvelou voľbou pre každého, kto chce sýte, tmavšie tóny, ale zároveň nechce prísť o prirodzený objem a pohyb vlasov.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Práve preto po nej často siahajú aj celebrity – pôsobí elegantne, no nie prehnane výrazne, a hodí sa k minimalistickému líčeniu, výrazným večerným lookom aj k úplne bežnému dňu. Jemné prechody a tmavé odlesky navyše spôsobia, že farba vyzerá ešte lepšie naživo ako na fotkách.
Nahlásiť chybu v článku