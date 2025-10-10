Toto by mnohé staré mamy nespravili. Babička už odmieta strážiť svoje vnúčatá a má na to dobrý dôvod

Po neustálych výzvach, aby postrážila svoje vnúčatá, zaujala babička rázny postoj. Rozhodla sa podstúpiť radikálne riešenie, nad ktorým budú mnohí len krútiť hlavou. Ona však veľmi dobre vie, čo robí. A tak odmietla niečo, na čo by si iné staré mamy netrúfli ani vo sne.
Je zaužívané, že sa o dieťa nestará len matka. Babka je dôležitou súčasťou života svojich vnúčat, ktoré sa tešia zakaždým, keď k nej prídu alebo keď ona zavíta k nim. Návšteva starej mamy je vždy o tom istom – o dobrom jedle, sladkých dobrotách a darčekoch. Keď sa však babičkina láska zmení na neplatenú prácu a povinnosť na plný úväzok, je zle, ako sa uvádza na Bright Side.
Bezplatná opatrovateľka po šesťdesiatke
Spomínanému portálu sa ozvala staršia žena, ktorej nevesta minulý rok privítala na svete dvojčatá. „Pocítila som nesmiernu radosť. Stať sa babičkou bol pre mňa veľký sen. Predstavovala som si, ako rozmaznávam svoje vnúčatá láskou, počúvam ich chichotanie a trávim víkendy s rodinou,“ dodala nadšená babička.
Radosť však vystriedal nepríjemný pocit. Nepredstavovala si nekonečné noci strávené hojdaním bábätiek a manipuláciou so špinavými plienkami. Stala sa z nej „bezplatná opatrovateľka“ niekoľkokrát do týždňa. „Spočiatku mi nevadilo pomáhať. Vedela som, že môj syn a nevesta majú plné ruky práce. Niekoľkokrát do týždňa som chodila strážiť deti a vypomáhala som im s domácimi prácami. Iste, bolo to únavné, no z lásky,“ uviedla na pravú mieru.
Neskôr sa však cítila ako „chodiaca škôlka“, nie ako niekto, ku ktorej prichádzali vnúčatá na návštevu. „Nikto sa ma nikdy nepýtal, či som k dispozícii. Vošla som dnu a moja nevesta povedala: Tu je jedno dieťa a druhé je na prebaľovacom pulte. Vieš sa oň postarať?“ uviedla babička.
„Ale ja nie som opatrovateľka! Už som svoje deti vychovala. Nečakala som, že túto úlohu prevezmem po šesťdesiatke. Vždy, keď som sa snažila stanoviť hranice, povedala mi: Ty si ich stará mama. Toto staré mamy robia,“ priznala a zároveň dodala, že s tým nesúhlasí.
