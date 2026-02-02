Totálny úbožiak: Trump sa pustil do moderátora Grammy, po vtipe o Epsteinovom ostrove hrozí Noahovi žalobou

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Trump obvinil moderátora Grammy z klamstva a pohrozil právnymi krokmi.

Americký prezident Donald Trump pohrozil moderátorovi hudobných cien Grammy Trevorovi Noahovi žalobou. Rozhneval ho žart, v ktorom Noah porovnával Trumpovu snahu o Grónsko s ostrovom zosnulého sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Šéf Bieleho domu komika nazval „absolútnym úbožiakom“. „Vyzerá to tak, že pošlem svojich právnikov, aby zažalovali tohto úbohého, patetického, netalentovaného a hlúpeho moderátora o veľké peniaze,“ vyhlásil na svojej platforme Truth Social.

Kontroverzný vtip o Grónsku a Epsteinovi

Noah v nedeľu pri udeľovaní ceny za pieseň roka žartoval slovami: „Pieseň roka – to je Grammy, ktorú chce získať každý umelec skoro rovnako, ako Trump chce Grónsko, čo dáva zmysel, pretože Epsteinov ostrov je preč a teraz potrebuje nejaký nový, kde by sa mohli stretávať s Billom Clintonom“. Išlo o odkaz na Trumpove vyhlásenia o potrebe získať dánsky autonómny ostrov Grónsko pre národnú bezpečnosť USA.

Noah nesprávne tvrdil, že Donald Trump a Bill Clinton trávili čas na Epsteinovom ostrove. Nesprávne!… Nemôžem hovoriť za Billa, ale ja som na Epsteinovom ostrove nikdy nebol, ani len v jeho okolí, a až do dnešnej noci, keď zaznelo toto klamlivé a urážlivé tvrdenie, som z toho nikdy nebol obvinený, a to ani falošnými médiami,“ vyhlásil prezident. Noah, totálny úbožiak, by si mal radšej zistiť fakty, a to čo najskôr,“ vyhlásil Trump a kritizoval aj samotné ceny Grammy.

Epsteinov prípad a jeho dôsledky

Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, ktorý sa stal škandálnym symbolom pre zneužívanie maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. Jeho smrť vo väzbe v roku 2019 úrady označili za samovraždu. To vyvolalo špekulácie o vražde vzhľadom na jeho kontakty s vplyvnými celebritami, miliardármi a politikmi.

Jeffrey Epstein Foto: TASR/AP

Trump a Epstein boli istý čas blízkymi spolupracovníkmi. Na dôsledky škandálu s Epsteinom už doplatil odňatím titulov a vojenských hodností brat britského kráľa Karola III. Andrew. Z funkcie tiež odstúpil britský labouristický politik Peter Mandelson.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ceny Grammy sú rozdané: Bad Bunny prepisoval históriu ocenení, rekord padol aj v rapovej kategórii

