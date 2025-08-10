Tomáš Szalay: Dni ministra Šaška sú zrátané, urobil sa nad ním „kríž“: Tender na záchranky zostáva stále nevyriešený

Foto: TASR - Jakub Kotian

Michaela Olexová
SITA
„Moja prognóza je, že pán minister Šaško už nebude o jeden, dva mesiace ministrom.“

Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa zatiaľ jasne nevyjadril, či zruší tender na záchranky. Urobí tak v pondelok, a to aj napriek výzvam premiéra Roberta Fica, ktorý nevidí iný spôsob vyriešenia problémov okolo celého tendra, ako jeho zrušenie.

„S pánom premiérom som hovoril. Vnímam jeho požiadavku. Je to predsa len môj nadriadený. Jeho pozíciu rešpektujem, podľa toho sa k tomu aj postavím,“ povedal v politickej diskusnej relácii televízie TA3 V Politike minister Šaško s tým, že cíti podporu svojho predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka.

Dni ministra sú viac-menej zrátané

Minister sa nechcel vyjadriť k tomu, či náhodou neplánuje demisiu. Poslanec za stranu SaS Tomáš Szalay je presvedčený, že dni ministra Šaška vo funkcii sú viac-menej zrátané.

Ilustračná foto: Pexels

„Myslím si, že nad pánom ministrom sa už urobil „kríž“. Moja prognóza je, že pán minister Šaško už nebude o jeden, dva mesiace ministrom,“ reagoval poslanec za SaS Tomáš Szalay.

Liberálny poslanec nesúhlasí s návrhom predsedu SNS Andreja Danka, aby boli záchranky iba štátne. „Je to nepriechodná vec. Bola by to škodlivá vec aj pre samotných pacientov. To, že niečo je štátne, neznamená, že je to aj najlepšie,“ povedal v diskusnej relácii TA3 Szalay, ktorý je presvedčený, že zrušením súťaží na záchranky by sa záchranná zdravotná služba nezlepšovala. V štátnych záchrankách by sa podľa neho vytvoril priestor na korupciu.

Minister Šaško je pripravený o výlučne štátnych záchrankách diskutovať na koaličnej rade. „Ja sa bude s pánom Dankom korektne baviť, my máme korektný vzťah. Dáme si na stôl čísla a povieme si možnosti. Som zatiaľ toho názoru, že dnes je to správne nastavené, že polovicu má v záchrankách štát a polovicu súkromníci,“ konštatoval Šaško.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Podozrivý tender bol pre neho poslednou kvapkou: Danko volá po štátnych záchrankách, navrhne to aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac