Tomáš Szalay: Dni ministra Šaška sú zrátané, urobil sa nad ním „kríž“: Tender na záchranky zostáva stále nevyriešený

Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa zatiaľ jasne nevyjadril, či zruší tender na záchranky. Urobí tak v pondelok, a to aj napriek výzvam premiéra Roberta Fica, ktorý nevidí iný spôsob vyriešenia problémov okolo celého tendra, ako jeho zrušenie.
„S pánom premiérom som hovoril. Vnímam jeho požiadavku. Je to predsa len môj nadriadený. Jeho pozíciu rešpektujem, podľa toho sa k tomu aj postavím,“ povedal v politickej diskusnej relácii televízie TA3 V Politike minister Šaško s tým, že cíti podporu svojho predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka.
Dni ministra sú viac-menej zrátané
Minister sa nechcel vyjadriť k tomu, či náhodou neplánuje demisiu. Poslanec za stranu SaS Tomáš Szalay je presvedčený, že dni ministra Šaška vo funkcii sú viac-menej zrátané.
„Myslím si, že nad pánom ministrom sa už urobil „kríž“. Moja prognóza je, že pán minister Šaško už nebude o jeden, dva mesiace ministrom,“ reagoval poslanec za SaS Tomáš Szalay.
Liberálny poslanec nesúhlasí s návrhom predsedu SNS Andreja Danka, aby boli záchranky iba štátne. „Je to nepriechodná vec. Bola by to škodlivá vec aj pre samotných pacientov. To, že niečo je štátne, neznamená, že je to aj najlepšie,“ povedal v diskusnej relácii TA3 Szalay, ktorý je presvedčený, že zrušením súťaží na záchranky by sa záchranná zdravotná služba nezlepšovala. V štátnych záchrankách by sa podľa neho vytvoril priestor na korupciu.
Minister Šaško je pripravený o výlučne štátnych záchrankách diskutovať na koaličnej rade. „Ja sa bude s pánom Dankom korektne baviť, my máme korektný vzťah. Dáme si na stôl čísla a povieme si možnosti. Som zatiaľ toho názoru, že dnes je to správne nastavené, že polovicu má v záchrankách štát a polovicu súkromníci,“ konštatoval Šaško.
