Podozrivý tender bol pre neho poslednou kvapkou: Danko volá po štátnych záchrankách, navrhne to aj pred koalíciou

Foto: TASR (Martin Baumann)

Tomáš Mako
SITA
V tomto tendri podľa neho niečo „smrdí“.

Predseda SNS Andrej Danko navrhne svojim koaličným partnerom, aby záchranný zdravotnícky systém mal v rukách iba štát. V utorok na koaličnej rade navrhne SNS, aby záchranný systém bol štátny.

„Podľa mňa by bolo dobrým riešením, aby sme mali štátny záchranný systém a pripravíme na to nové zákony. Slovensko bude mať jeden štátny záchranný systém.

Ak bude jeden štátny záchranný systém, jedna firma, ktorá to bude poskytovať, som presvedčený, že sa stabilizuje celý záchranársky zbor, že záchranári budú mať lepšie platy, lepšie vybavenie. A o to tu ide. Stačilo súkromníkov v oblastiach, kde nemajú čo robiť!,“ zdôraznil na sociálnej sieti Danko, ktorý je presvedčený, že k jeho nápadu sa pridá aj premiér Robert Fico.

Podľa Danka, vytvorením štátnej záchranky by štát ušetril stovky miliónov eur. „Som presvedčený, že keď urobíme štátny záchranný systém, štát z tých 2 miliárd eur určených na tento systém ušetrí 800 miliónov eur,“ vypočítal Danko.

Je presvedčený, že sa musíme vrátiť k myšlienkam z minulosti

Predseda národniarov nebude spokojný len so zrušením aktuálneho tendra na záchranky. V tomto tendri podľa neho niečo „smrdí“.

Ilustračná foto: SITA – Milan Illík

„Len zrušiť tender, a povedať, že je to nejaké neschopnosť komunikovať, nejaké babráctvo, si myslím, že nie je celkom dobré stanovisko. Vieme veľmi dobre, že do zdravotníctva ide dnes takmer 10 miliárd eur, v minulosti tam išli 4 miliardy.

Zdravotníctvo potrebuje systémovú zmenu. Ja som presvedčený, že sa musíme vrátiť k myšlienkam z minulosti. Zdravotníctvo by malo byť štátne. Nebudem posudzovať tento tender, to nech urobí Maroš Žilinka. Ale v každom prípade to celé smrdí,“ konštatoval Danko.

Návrh Andreja Danka prichádza po prevalení kauzy tendra na sanitky, ktorý má byť podľa opozície netransparentný. Súťaž začala kritizovať nielen koaličná SNS, ale aj premiér Robert Fico. Ministra zdravotníctva Kamila Šaška žiadajú, aby tender zrušil. Pochybenia vyjadril aj Úrad pre verejné obstarávanie či predseda Národného kontrolného úradu.

