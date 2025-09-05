To, čo sa tu deje, musí okamžite prestať: Podľa šéfa WHO na podvýživu a hlad už zomrelo najmenej 370 ľudí

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil, že hladovanie civilistov je vojnovým zločinom a obvinil Izrael zo systematickej blokády humanitárnej pomoci. Od októbra 2023 malo v dôsledku hladu zomrieť 373 ľudí vrátane 134 detí, pričom väčšina podľahla podvýžive len v posledných dvoch mesiacoch. Ghebreyesus varoval, že nedostatok jedla a liečby spôsobuje šírenie chorôb a úmrtia pacientov čakajúcich na evakuáciu, a vyzval Izrael i jeho spojencov na okamžité ukončenie vojny.
Svetová zdravotnícka organizácia v piatok naliehala na Izrael, aby zastavil „katastrofu“, ktorou je hladovanie ľudí v Pásme Gazy. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že od začiatku vojny v palestínskej enkláve zomrelo na podvýživu najmenej 370 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je to katastrofa, ktorej Izrael mohol predísť, a ktorú môže kedykoľvek zastaviť,“ povedal Ghebreyesus.
„Hladovanie civilistov ako metóda vojny je vojnovým zločinom, ktorý nikdy nemôže byť tolerovaný,“ konštatoval.
V meste Gaza má platiť stav hladomoru
Šéf WHO sa tak vyjadril dva týždne po tom, čo Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza, pričom obvinila Izrael zo „systematickej obštrukcie“ dodávok humanitárnej pomoci na vojnou zničené palestínske územie.
Izrael odmieta obvinenia, že by jeho konanie zapríčinilo hladomor v Gaze a tvrdí, že za utrpenie tamojších obyvateľov je zodpovedné palestínske militantné hnutie Hamas. Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v piatok oznámilo, že v dôsledku hladu a podvýživy zomrelo od začiatku vojny v októbri 2023 na tomto území 373 ľudí vrátane 134 detí.
Ghebreyesus pred novinármi zopakoval tento počet a povedal, že viac ako 300 z týchto osôb zomrelo v uplynulých dvoch mesiacoch.
„Ľudia na smrť hladujú, pričom potraviny, ktoré ich môžu zachrániť, ležia neďaleko v kamiónoch,“ vyhlásil. „Najneúnosnejšou časťou tejto človekom zapríčinenej pohromy je to, že ju možno hneď zastaviť,“ povedal šéf WHO a spýtal sa, prečo Izrael dovoľuje pokračovanie tejto situácie.
Hladovanie ľudí v Gaze podľa jeho slov neurobí Izrael bezpečnejším, ani nezabezpečí prepustenie rukojemníkov. Poznamenal, že „kam ide hlad, tam nasleduje choroba“. Nedostatok jedla, čistej vody a stiesnené životné podmienky vystavujú ľudí s oslabeným imunitným systémom väčšiemu riziku chorôb. Za uplynulých mesiac zaznamenali v palestínskej enkláve 100 prípadov Guillainov-Barrého syndrómu, ktorý sa môže objaviť po inej infekcii a viesť k ochrnutiu.
Šéf WHO tiež uviedol, že v Pásme Gazy je viac ako 15-tisíc pacientov, ktorí potrebujú naliehavú špecializovanú starostlivosť a čakajú na evakuáciu. Viac ako 700 ľudí vrátane 140 detí podľa neho zomrelo, kým čakali na evakuáciu. „Vyzývame vládu Izraela, aby ukončila túto neľudskú vojnu,“ vyhlásil. „Ak tak neurobí, vyzývam jeho spojencov, aby využili svoj vplyv a zastavili to,“ uzavrel.
