Tisícky ľudí protestovali proti zimným olympijským hrám: Tvrdia, že čas hier sa skončil

V talianskom Miláne sa v sobotu konal masový protest proti zimným olympijským hrám, a to len deň po slávnostnom otvorení podujatia. Demonštranti niesli transparenty kritizujúce environmentálne škody, výrub stromov, používanie umelého snehu, ale aj prehlbujúcu sa bytovú krízu v hospodárskom centre krajiny.
Polícia bola v pohotovosti, keďže minulý víkend došlo v Turíne k násilným stretom medzi demonštrantmi a bezpečnostnými zložkami, pri ktorých utrpelo zranenia viac než 100 policajtov. „Tieto hry už nie sú udržateľné – ani z environmentálneho, ani zo sociálneho hľadiska. Ich čas sa skončil,“ povedala pre AFP 29-ročná protestujúca Francesca Missana.
Kritici olympiády upozorňujú najmä na negatívny vplyv rozsiahlej infraštruktúry na citlivé horské ekosystémy, ako aj na energeticky a environmentálne náročnú výrobu umelého snehu. Ďalší poukazujú na to, že Miláno sa stáva pre bežných obyvateľov čoraz menej dostupným mestom pre rastúce ceny bývania, ktoré súvisia s prílevom bohatších obyvateľov zvýhodnených daňovým režimom.
🇮🇹 The Olympic Games started with protests: thousands of protesters took to the streets of Milan and shouted anti-Olympic slogans. People are striking against the holding of the 2026 Olympics due to a sharp rise in housing prices pic.twitter.com/iZwcHcQ9g7
— Roberto (@UniqueMongolia) February 7, 2026
Prekáža im vplyv na životné prostredie
„Hry boli prezentované ako udržateľné a finančne neutrálne, no realita je iná,“ uviedol jeden z organizátorov pochodu Alberto di Monte. Podľa neho sa miliardy eur minuli na výstavbu ciest naprieč Alpami namiesto ochrany horskej prírody. Protestujúci kritizovali aj výrub stoviek stromov pre výstavbu bobovej dráhy.
Niektorí zasa symbolicky rozložili kartónové stromy na zem, aby poukázali na rozsah zásahov do prírody. Na transparentoch sa objavili slogany ako „Osloboďte hory, vezmime si späť mesto“ či „Olympiáda ma vysušuje“, doplnené kresbou kvapky vody. V dave bolo vidieť aj palestínske vlajky, zatiaľ čo policajti monitorovali priebeh demonštrácie z bezprostrednej blízkosti.
