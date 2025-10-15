Tisíce chorých v priebehu týždňa, nemocnice obmedzujú návštevy: Počet nakazených v tomto kraji sa vymkol kontrole

Počet ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia sa v Nitrianskom kraji v uplynulom týždni opätovne zvýšil. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
Ako uviedol, v priebehu 41. kalendárneho týždňa bolo v regióne evidovaných 5114 akútnych respiračných ochorení. „Z tohto počtu šlo o chrípku v 1065 prípadoch. Oproti minulému týždňu to predstavuje nárast chorobnosti o 20,3 percenta. V dôsledku nárastu chorobnosti boli zakázané návštevy na Infekčnej klinike a Klinike detí a dorastu vo Fakultnej nemocnici v Nitre a v celej nemocnici v Zlatých Moravciach,“ uviedol RÚVZ.
Najviac chorých je medzi malými deťmi
Najviac chorých bolo v skupine nula- až päťročných detí. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 107 osôb. „Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 47,7 percenta zápalov prínosových dutín, 19,6 percenta zápalov pľúc a 32,7 percenta zápalov stredného ucha. Ochorenia hlásilo 44 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 34 percent lekárov pre dospelých,“ doplnil RÚVZ v Nitre.
Nahlásiť chybu v článku