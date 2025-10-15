Bez nich by malo Slovensko veľký problém: Tieto firmy ťahajú našu ekonomiku, vytvorili rekord

Slovenské podniky v roku 2024 odviedli štátu na dani z príjmov právnických osôb spolu 3,7 miliardy eur, čo je o 189 miliónov eur viac než pred rokom. Vyplýva to z analýzy portálu FinStat, podľa ktorej sa daňové odvody firiem medziročne zvýšili o 5,3 %.
Takmer polovicu tejto sumy zaplatilo 100 najväčších platiteľov. Najväčšími prispievateľmi do štátneho rozpočtu zostali automobilky, energetické spoločnosti a banky, pričom lídrom rebríčka sa stala žilinská Kia Slovakia. Automobilka odviedla v roku 2024 rekordných 226 miliónov eur, čím sa stala najväčším platiteľom dane z príjmov na Slovensku.
Pred dvoma rokmi pritom zaplatila len štvrtinu tejto sumy. Podľa FinStatu za prudkým nárastom stojí najmä pokles výrobných nákladov na materiál a energie, nie rast tržieb. Na druhé miesto sa zaradili Slovenské elektrárne, ktoré štátu odviedli 133 miliónov eur. Teda o polovicu viac než rok predtým. Ich zisky sa výrazne zvýšili vďaka stabilizácii cien energií a rozbehnutiu tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.
Prepad školstva
Elektrárne sa tak zotavili po roku 2022, keď pre vysoké trhové ceny energií skončili so stratou 216 miliónov eur. Trojicu najväčších platiteľov uzatvára bratislavský Volkswagen, ktorý zaplatil viac než 90 miliónov eur. Automobilka zvýšila svoju daň o 42 %, čo odráža úspešnú zmenu produktového portfólia, teda zameranie sa na drahšie modely strednej triedy zvýšilo tržby na 12,5 miliardy eur.
Z hľadiska odvetví si najlepšie viedla energetika a ťažba, ktorá odviedla viac než 461 miliónov eur, pričom dominantný podiel, a to 29 %, tvorili práve Slovenské elektrárne. Druhým najväčším platcom bola finančná sféra. Najmä banky a poisťovne, ktoré odviedli štátu približne 450 miliónov eur. Zaujímavosťou je, že až 70 % tejto dane zaplatilo len desať najväčších finančných inštitúcií vrátane VÚB a Tatra banky. Tretím najsilnejším sektorom bol automobilový priemysel, ktorý odviedol 438 miliónov eur.
Jeho rast o 36,5 % ťahala najmä Kia. K celkovým číslam prispeli aj mikroúčtovné jednotky, ktoré v roku 2024 zaplatili 558 miliónov eur, o vyše 100 miliónov viac než rok predtým. Ich údaje však FinStat do hlavnej analýzy nezahrnul, keďže tieto spoločnosti neuvádzajú splatnú a odloženú daň samostatne.
Najväčší prepad splatnej dane zaznamenalo školstvo a vzdelávanie o 37 %, nasledované telekomunikáciami a chémiou s plastikárstvom o 27 %. V prípade telekomunikačného sektora za pokles mohla účtovná štruktúra spoločnosti Telekom, ktorá podala dve závierky. Ak by sa zohľadnila celoročná, pokles by bol len minimálny. V chémii a plastoch dominoval Slovnaft, ktorému splatná daň klesla zo 137 na 78 miliónov eur, najmä pre vyššiu odloženú daň.
Zbrojárstvo prekvitá
Naopak, najväčší medziročný nárast, až 73 %, zaznamenalo odvetvie sprostredkovania, a to najmä vďaka spoločnosti MSM EXPORT zo skupiny Strnadovcov, ktorá pôsobí v zbrojárskom priemysle. Firma zvýšila svoj zisk z 23 na 645 miliónov eur a štátu odviedla 22 miliónov eur, čo predstavuje viac než 40 % dane celého sektora.
Zaujímavý vývoj priniesol aj maloobchod, kde sa medzi najväčších platcov dostal Lidl. Po zmene právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným odviedol prvýkrát daň sám. Do rozpočtu prispel sumou 28 miliónov eur, čím sa stal lídrom sektora. FinStat zároveň pripomína, že slovenské podniky zaplatili v roku 2024 štátu na dani z príjmov právnických osôb najviac v histórii.
Celková suma 3,7 miliardy eur predstavuje silný prínos pre verejné financie, ktoré sa nachádzajú v období konsolidácie. „Podiel veľkých firiem na výbere daní zostáva extrémne vysoký, čo odráža štruktúru slovenskej ekonomiky – dominuje jej niekoľko kľúčových odvetví a nadnárodných spoločností,“ uvádza FinStat.
Nahlásiť chybu v článku