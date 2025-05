Tieto 4 veci znižujú hodnotu vášho domu: Odborník na nehnuteľnosti radí, čomu by ste sa radšej mali vyhnúť

To, čo vnímame ako estetické a praktické, je veľmi subjektívne. Každý si bývanie prispôsobuje vlastným potrebám a preferenciám. Podľa odborníka ale existuje niekoľko kľúčových vecí, ktorých by ste sa mali držať, ak nechcete, aby hodnota vašej nehnuteľnosti klesla.

Toto môže kupujúcich odradiť, aj keď to pôsobí ako luxus

Ako informuje Mail Online, ľudia si neraz myslia, že prerábkou nehnuteľnosti zdvihnú jej hodnotu. Odborník Joshua Houston ale varuje, že nie vždy je to tak. Naopak, niekedy to môže viac uškodiť. Veľkou chybou je podľa neho napríklad pridávanie bazéna. Niektorí považujú za luxus mať vnútri v dome vlastný bazén, kde sa môžete kedykoľvek osviežiť.

Pre možných kupujúcich však môže byť bazén prekážkou. Na údržbu totiž nie je lacnou záležitosťou. Navyše, nie každý má čas pravidelne bazén čistiť. Nehovoriac o tom, koľko ľudí naozaj túži po tom každý deň si zaplávať.

Nie je dobré príliš vytŕčať

Houston tiež varuje pred prerábaním garáže. Pre niekoho znie možno lákavo mať posilňovňu či pracovňu navyše, mnoho ľudí však jednoducho chce mať k dispozícii garáž. Zradná môže byť aj vstavaná elektronika. Možno síce vyzerá esteticky, no nie pre každého je to to, čo hľadá. Navyše, vstavanú elektroniku je náročnejšie vymeniť, ak chce kupujúci niečo iné.

Pozor by ste si podľa odborníka mali dať aj na to, ako vyzerá váš dom zvonku. To, čo je pre niekoho unikátne, pestré a pekné, môže iných odrádzať od kúpy. Napríklad, ak sa dom nachádza v oblasti, kde majú ostatné domy skôr tlmené farby a váš príliš vytŕča, nie je to príliš žiaduce. Máloktorý možný budúci majiteľ chce investovať peniaze navyše do zmeny farby exteriéru domu.