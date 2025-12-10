Teplotné šialenstvo pokračuje: Podobný december tu dlho nebol, Vianoce sú ohrozené. Rekordy môžu padať už popoludní

Hoci kalendár už zopár dní ukazuje december, dnešné počasie sa bude správať úplne inak. Na Slovensku pokračuje vzduch, ktorý by sa pokojne hodil aj na začiatok jesene a teploty sa budú šplhať mimoriadne vysoko. Na niektorých miestach môžu dokonca padať historické rekordy, pričom veľká časť územia zostane v hmle a pod nízkou oblačnosťou.
Ako uvádza portál iMeteo, prílev veľmi teplého vzduchu od západu dnes vyvrcholí a denné maximá posunie výrazne nad to, na čo sme v prvej polovici decembra zvyknutí.
Mimoriadne teplý vzduch dorazí naplno
Vzduchová hmota, ktorá dnes zasiahne naše územie, bude nezvyčajne teplá už vo vyšších vrstvách atmosféry. Zatiaľ čo v nížinách zostane teplota uzamknutá pod inverznou vrstvou, nad ňou sa otvorí úplne iný svet. V hladine okolo 1 500 metrov bude teplota dosahovať približne +8 až +10 °C, čo je približne o 13 °C viac, než je dlhodobý decembrový priemer.
Pre turistov a obyvateľov horských oblastí to znamená prekvapivo príjemné počasie. Na hrebeňoch sa bude otepľovať rýchlo a pri slnečnej oblohe môže mať dnešný deň atmosféru, ktorá bude pripomínať skorú jar, hoci dátum bude stále hlboko v zime.
Hmla a inverzia uväznia veľkú časť Slovenska pod sivou oblohou
Aj keď dnešný deň bude mimoriadne teplý, veľká časť Slovenska si to ani neuvedomí. Inverzia bude veľmi výrazná a nízka oblačnosť sa bude držať húževnato. Miestami sa počas celého dňa nepodarí vytvoriť ani krátke slnečné okno. Na celom území Slovenska si treba dnes v ranných hodinách dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou približne 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to SHMÚ, ktoré vydalo výstrahy prvého stupňa a informuje o nich na svojom webe.
Na horských staniciach sa čaká prepisovanie rekordov
Hoci nížiny zostanú utopené v oblačnosti, na horách môže dnešok priniesť zaujímavé meteorologické momenty. Vo výškach medzi 800 a 1 200 metrami sa okolo poludnia očakáva teplota približne +11 až +14 °C. Práve preto môžu dnes viaceré horské stanice zaznamenať nové denné rekordy.
Teplotné anomálie vyniknú ešte viac pri pohľade o pár dní späť. Len nedávno zasypalo viaceré regióny sneženie a zimný charakter počasia, dnes však budú hodnoty na teplomeroch pripomínať skôr prechodné obdobie medzi zimou a jarou.
Do hry vstúpi slabnúci studený front
Po dnešnom výraznom oteplení sa počasie začne postupne meniť. Do strednej Európy sa bude približovať rozpadávajúci sa studený front spojený s tlakovou nížou nad severnou Európou. Jeho prejavy nebudú výrazné, no naznačia, že extrémne teplá fáza nebude pokračovať donekonečna.
Nad alpskou oblasťou sa tak vo štvrtok vytvorí tlaková výš a cez strednú Európu bude ďalej na východ postupovať slabnúci studený front. Po dnešnom mimoriadnom teple tak príde pokojnejší deň, hoci na december stále netradične teplý. Vo štvrtok bude prevažne oblačno až zamračené a lokálne hmlisto.
V noci a dopoludnia sa môže vo vyšších polohách a ojedinele aj v nižších oblastiach objaviť zmenšená oblačnosť. V noci sa môžu vyskytnúť ojedinelé zrážky vo forme slabého mrholenia, počas dňa miestami aj slabý dážď. Najnižšia teplota bude v noci približne +5 až 0 °C, v niektorých údoliach aj menej pri zmenšenej oblačnosti.
Najvyššia denná teplota vystúpi na +4 až +9 °C a tam, kde sa oblačnosť roztrhá, sa môže dostať až k približne +11 °C. Vietor bude slabý alebo takmer žiadny, takže aj štvrtok bude pôsobiť skôr pokojne než dynamicky.
Budú biele Vianoce?
Stále nie je jasné, aké počasie nás čaká počas blížiacich sa vianočných sviatkov. Ako sme vás už informovali, zostáva pravdepodobnosť bielych Vianoc nízka, no už nie úplne nemožná. Prvá polovica decembra bude stabilná a hmlistá, no krátko pred sviatkami by sa situácia mohla zmeniť. Ak sa chladnejší vzduch spojí so zrážkami v správnom čase, môže sa k slovu dostať aj sneh.
