Vianoce 2025 nemusia byť také, aké poznáme: Polárny vír udrie ako bič, ovplyvniť môže aj Slovensko

Vianoce 2025 môžu priniesť počasie, ktoré Európa ani Severná Amerika dlho nezažili. Prvé predpovede naznačujú, že nad európskym svetadielom a americkým kontinentom sa začína črtať nezvyčajné rozdelenie polárneho víru, čo môže odštartovať sériu studených vpádov, snehu a sviatočných prekvapení.
Vyplýva to z analýzy meteorológa z portálu Severe Weather Europe, ktorý upozorňuje, že polárny vír v najbližších týždňoch prejde vzácnym rozštiepením. Tento jav pritom neovplyvní len Kanadu a Spojené štáty, ale sa môže prejaviť aj na počasí v Európe, vrátane nášho regiónu.
Polárny vír sa láme a chlad padá na Ameriku
Predpovede ukazujú, že jedno z jadier polárneho víru sa má presunúť nad Kanadu. To vytvorí hlbokú níž, ktorá bude počas decembra pumpovať arktický vzduch do Spojených štátov. Pre tamojšie Vianoce to znamená zvýšenú šancu na pravú zimu s mrazmi a výdatným snehom, najmä na severe a východe krajiny.
Keď sa do takého rozsahu ochladzuje Severná Amerika, zvyčajne to mení aj tok vzduchu nad Atlantikom. Európa sa síce nedočká rovnakej zimy ako USA, no modely ukazujú, že mierne prúdenie postupne slabne a priestor získava chlad z východu. Ten síce nie je extrémny, ale vie priniesť mráz a sneh do oblastí, kde to v posledných rokoch nebolo samozrejmosťou.
V Európe sa môže objaviť predvianočné ochladenie
Trend pre Vianoce ukazuje, že teplé prúdenie zo západu môže byť zatlačené ďalej do Atlantiku. Do západnej a strednej Európy sa tak môže dostať chladnejší vzduch. Nie je to typický arktický útok, ale skôr sviatočné ochladenie, ktoré vie prekvapiť snehovými prehánkami.
Najvyššiu šancu na biele Vianoce má tradične sever Európy a vysoké polohy Álp a Karpát. Zaujímavosťou tohtoročného trendu je však signál, že sneženie by sa mohlo priblížiť aj k nižším nadmorským výškam strednej Európy. To znamená, že pri správnom vývoji nie je vylúčený ani sviatočný sneh v mestách.
Dve úplne odlišné zimy
Zatiaľ čo Spojené štáty a Kanada smerujú k výrazne chladnejším Vianociam, Európa bude čeliť skôr premenlivému charakteru počasia. V USA je ochladenie prakticky isté, čo môže skomplikovať cestovanie a leteckú dopravu. Sneh by mohol zasiahnuť aj oblasti, kde sa to bežne nestáva. Európa zostáva otvorená viacerým scenárom.
Najpravdepodobnejší je miernejší chlad, no s potenciálom na snehové prekvapenia. Pre Slovensko a okolitý región zatiaľ modely nenaznačujú žiadny extrém, ale mierne ochladenie a prípadné sneženie počas sviatkov sú v hre.
Čo rozhodne o tom, aké budú Vianoce 2025
Všetko bude závisieť od toho, či sa studený vzduch, ktorý sa hromadí nad Severnou Amerikou, dokáže prepojiť s tlakovými systémami nad Európou. Ak áno, otvorí to dvere pre sviatočný mráz a občasný sneh aj u nás. Ak nie, Európa zostane skôr pri typických miernych Vianociach. Jedno je však isté, rozdelenie polárneho víru je jav, ktorý sa nedeje často. A keď sa objaví, dokáže premeniť sviatočné počasie na oboch stranách oceánu na niečo nepredvídateľné.
Kým Severná Amerika sa pripravuje na príchod arktického vzduchu a Európa sleduje, či sa jej ujde aspoň miernejší chlad, Slovensko momentálne stojí úplne mimo toho, čo sa deje nad Atlantikom. Na našom území vládne stabilné, no hmlisté počasie, ktoré drží v nižších polohách pevná inverzia.
Do strednej Európy totiž už niekoľko dní prúdi teplejší vzduch od juhozápadu, ktorý sa v decembri paradoxne neprejavuje slnečnými dňami, ale nízkou oblačnosťou, hmlou a chladným, sivým rázom počasia. Hory sú presným opakom nížin. Kým mestá bojujú s chladom a so sychravosťou, vyššie položené regióny majú jasnejšie nebo a citeľne vyššie teploty. Tento kontrast len potvrdzuje, že Slovensko momentálne sleduje inú kapitolu zimy ako Amerika či sever Európy.
Stabilné počasie však nepotrvá večne
Presne tak ako na širšej európskej scéne, aj u nás bude prvá polovica decembra relatívne pokojná. Podľa portálu iMeteo sa až do približne 15. decembra nič zásadné nezmení, hmla a nízka oblačnosť zostanú každodennou realitou a teploty sa budú držať nad dlhodobým normálom.
Aj preto je takmer isté, že štvrtá adventná nedeľa bude veľmi teplá a bez snehových vločiek. Postupne sa však aj nad Slovenskom začína objavovať podobný trend ako v celej Európe. Modely začínajú naznačovať, že stabilné počasie nemusí vydržať až do Vianoc.
Budú teda Vianoce na Slovensku biele?
Podľa iMeteo zostáva pravdepodobnosť bielych Vianoc nízka, no už nie úplne nemožná. Prvá polovica decembra bude stabilná a hmlistá, no krátko pred sviatkami by sa situácia mohla zmeniť. Ak sa chladnejší vzduch spojí so zrážkami v správnom čase, môže sa k slovu dostať aj sneh.
Slovensko tak stojí medzi dvoma scenármi. Buď sa inverzia udrží až do sviatkov, alebo sa v posledných dňoch pred Štedrým dňom dočkáme obratového momentu, ktorý ešte môže prekvapiť.
Nahlásiť chybu v článku