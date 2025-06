Tento zvuk vydáva umierajúci človek tesne pred smrťou: Znie strašidelne, nebolí. Ľudia ho spozorovali u svojich blízkych

Nedávno sme vám priblížili slová zdravotnej sestry, ktorá vysvetlila, že človek krátko pred smrťou sa zvykne zamyslene pozerať do rohu miestnosti, steny alebo stropu a následne vykoná jeden pohyb. No okrem neho je tu aj zvuk, ktorý je predzvesťou, že sa blíži smrť. Ide o takzvané „smrteľné chrapčanie“.

Týmto pojmom sa označuje praskavý zvuk, ktorý sa môže objavovať pri nádychu u človeka v štádiu konca života, ak už nemá dosť síl na prehĺtanie alebo kašľanie a nedokáže sa tak zbaviť slín či hlienu, ktoré inak bežne vykašleme, vysvetľuje magazín Healthline.

Umierajúceho to nebolí

Aj keď môže tento zvuk znieť nepríjemne, ba niektorí spomínajú, že dokonca strašidelne, v skutočnosti osobe, ktorá ho vydáva, nespôsobuje bolesť, aj keď môže znieť, akoby sa dusila. Môže mať rôznu intenzitu, charakterizuje ho to, že je prítomný pri každom nádychu. Ďalšími znakmi, že sa blíži smrť, môžu byť studené končatiny, modrastá pokožka alebo zmätenosť.

Tomuto druhu chrapčania sa venovala aj zdravotná sestra Julie, pracujúca v hospici, ktorú na TikTok-u sledujú takmer 2 milióny ľudí. Opísala spomínaný proces, ku ktorému dochádza, keď sa umierajúcemu hromadia sliny v ústach, no už ich nedokáže prehltnúť. V komentároch pod jej videom mnohí priznali, že im Juliino vysvetlenie pomohlo pochopiť, čo prežívali ich blízki pred smrťou, a konečne vedia, že sa netrápili. Pretože predtým im to nikto nepovedal.

O smrti veľa nevieme, o to viac nás desí

„Vždy som si myslel, že sa moja mama dusila, keď zomierala. Teraz konečne verím, že necítila bolesť. Ďakujem,“ stojí v jednej z viac ako tisícky reakcií. Niekto ďalší priznal, že smrteľné chrapčanie zažil pri umierajúcom otcovi, no lekári mu vtedy nevysvetlili, čo sa vlastne deje, no teraz to už vie.

„Myslím si, že keby sme boli vzdelaní o smrti, nebola by taká strašidelná,“ zhodnotila napokon komentujúca, s ktorej slovami sa mnohí stotožnili.

Umierajúci robia aj tento pohyb

Katie Duncan, skúsená zdravotná sestra z Marylandu, ktorá sa venuje starostlivosti o umierajúcich, šíri na sociálnej sieti TikTok fascinujúce zážitky zo svojej dlhoročnej zdravotníckej praxe. Hovorí o zvuku, ktorý pacienti zvyknú vydať tesne pred smrťou, ale tiež prezradila, aký pohyb robí takmer každý vo svojich posledných chvíľach.

Podľa jej slov pacienti údajne naťahujú ruky smerom k stropu, k oblohe, akoby videli niekoho, kto ich čaká na druhej strane a chceli ho chytiť za ruku. Viac o tomto jave sa dozviete v našom článku.