Tento film o voľbe pápeža sa vám nebude pozerať príjemne: Má brutálne hodnotenia a získal aj prestížnu cenu

V nedeľu večer sa konalo prestížne udeľovanie Filmových cien Britskej akadémie (British Academy Film Awards), známych ako BAFTA, a dominovali mu filmy Konkláve a Brutalista, keďže každý z nich získal po štyri ceny. Ak ste tieto snímky nevideli, mali by ste to napraviť, pretože patria medzi najlepšie minulého roka.

„Pápežský thriller“ Konkláve, ktorý režíroval nemecký rodák Edward Berger, si odniesol cenu BAFTA v kategórii najlepší film, najlepší britský film, najlepší adaptovaný scenár a najlepší strih.

Cenu BAFTA za najlepšiu réžiu získal americký filmár Brad Corby, ktorý stál pri zrode filmu Brutalista. Cenu BAFTA získal aj herec Adrien Brody, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú rolu — maďarského architekta Lászlóa Tótha preživšieho holokaust. Porota ako najlepšiu ocenila aj hudbu k tomuto filmu, ako aj prácu kameramana.

Diváci ich oceňujú vysokými hodnoteniami

Film Konkláve sa odohráva počas voľby nového pápeža a je zasadený priamo do prostredia Vatikánu. Vychádza z rovnomenného knižného bestselleru Roberta Harrisa, a ak by ste si mysleli, že sa počas tejto veľkolepej a dôležitej udalosti toho veľa neudeje, boli by ste na omyle. Kardinál Lawrence, ktorý je poverený dohľadom nad voľbou novej hlavy katolíckej cirkvi, sa počas nej ocitá v centre spiknutia.

Snímke svieti na ČSFD hodnotenie 73 % a v slovenských kinách mala premiéru už v novembri. Ešte vyššie hodnotenia na platforme dostal film Brutalista, až 82 % a do kín sa dostal koncom januára.

Jeho hlavným hrdinom je architekt, ktorý pocítil peklo koncentračného tábora na vlastnej koži. Našťastie, prežil, no po vojne odišiel do Ameriky. Kým v Budapešti už jeho meno niečo znamenalo, za oceánom to tak nie je. No dostane príležitosť, ktorá ho môže vystreliť na vrchol.

Pred sledovaním filmu Brutalista sa pripravte na jeho dlhú stopáž, celkovo má až 215 minút.

Konkláve a Brutalista nechýbali ani v našom zozname najlepších filmov roka 2024. Okrem cien BAFTA oba uspeli aj na Zlatých Glóbusoch a zostáva nad nami visieť už iba jedna otázka — ako skončia na blížiacich sa Oscaroch?