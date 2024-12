Okamžite si ich utekajte pozrieť: Toto je 10 najlepších filmov roku 2024, mnohé z nich vám úplne ušli

Ak ste presvedčení o tom, že ste to najlepšie z tohtoročnej kinematografie už videli, veľmi radi vám dokážeme, že to tak nie je. Pripravili sme rebríček 10 najlepších filmov a zoradili ich podľa hodnotenia slovenských a českých divákov. Nájdete medzi nimi rôzne žánre a pri mnohých platí jedno — poriadne zamávajú vašimi emóciami a možno ich budete mať problém udržať na uzde. Ak sa vám v očiach objaví nejaká tá slza, je to len dôkaz toho, že práve sledujete silné audiovizuálne dielo — áno, aj takúto moc majú filmy.

Už sme vám predstavili náš výber tých najlepších komédií roku 2024, tentoraz sme sa zamerali celkovo na filmy. Bežte si do kuchyne po pukance a vrhnite sa na tie, ktoré vám ušli. Prajeme príjemné sledovanie!

#10 Súperi / Challengers

ČSFD: 67 %

Začnime poriadne zostra — športovou drámou Súperi z dielne režiséra Luca Guadagnina a charizmatickou Zendayou v hlavnej úlohe. Je zasadený do vzrušujúceho tenisového prostredia a ústrednou hrdinkou je Tasha, niekdajšia šampiónka, ktorá musela po zranení zavesiť svoju kariéru na klinec a stala sa trénerkou. Ocitá sa však vo veľmi zaujímavej situácii — jej manžela čaká dramatický zápas s jej bývalým priateľom. A ešte sme zabudli povedať, že títo chlapci boli v mladosti veľmi dobrými kamarátmi. Túto trojicu ani zďaleka nespája iba láska k tenisu a napínavé a vzrušujúce v tejto snímke nie je len to, čo sa odohráva na kurte, ale aj mimo neho…

#9 Emilia Pérez

ČSFD: 69 %

Ak ste zahliadli tohtoročné nominácie na Zlaté glóbusy, tak viete, že ich ovládla práve snímka Emilia Pérez s až desiatimi nomináciami naprieč kategóriami ako Najlepší muzikál alebo najlepšie ženské herecké výkony, za čo vďačí napríklad Selene Gomez. Jej hlavnou hrdinkou je právnička Rita, ktorá má pomôcť šéfovi drogového kartelu dať za týmto životom tvrdú bodku. Film si už na svoje konto pripísal viacero prestížnych ocenení, a preto si trúfame povedať, že môže byť horúcim kandidátom v nejakej kategórii aj na Oscara.

#8 Substancia / The Substance

ČSFD: 71 %

Ak súhlasíte, že v kinematografii sa žiadne medze nekladú, obľubujete originálne počiny a nevideli ste Substanciu, rýchlo to napravte. Demi Moore tu stvárňuje starnúcu hviezdu televíznych obrazoviek Elisabeth, ktorá sa nedokáže zmieriť s tým, že by mala ustúpiť kolegom z ďalšej generácie. No čo ak nemusí? Dostane možnosť vyskúšať zázračnú substanciu, vďaka ktorej môže byť mladšia a dokonalejšia. Musí však dodržiavať jedno konkrétne pravidlo, čo môže byť ťažšie, než sa na prvú zdá. Mnohí českí a slovenskí diváci zostali po dopozeraní opantaní a uznali, že snímka prináša veľmi silné posolstvo pre dnešnú dobu. Pripravte sa však na poriadne temný počin a v závere snímky buďte otvorení tomu, čo príde, inak vás možno zavalia zmiešané pocity.

