Nová komédia totálne ovládla Netflix, žerú ju aj Slováci: Má biedne hodnotenia a diváci kritizujú herečku

Ak máte radi filmy, pri ktorých nemusíte veľmi premýšľať a nič sa nestane, ak si na chvíľu pomedzi sledovanie zdriemnete, je to úplne v poriadku. My tiež a vyzerá to tak, že aj množstvo ďalších predplatiteľov Netflixu. Streamovaciu službu opäť raz ovládla komédia, o ktorej si diváci nemyslia, že je bohvieaká dobrá, napriek tomu ju v húfoch pozerajú.

Dáta FlixPatrolu hovoria jasne — komédia s názvom Kinda Pregnant dominuje Netflixu v krajinách po celom svete. V rebríčku TOP 10 najsledovanejších filmov sa nachádza na prvých priečkach úplne všade. Aj u nás na Slovensku, kde jej niekoľko dní v rade patrilo dokonca prvenstvo.

Snímka Kinda Pregnant ukazuje v hlavnej úlohe Lainu (Amy Schumer), ktorá túži založiť si rodinu. Keď sa jej to nedarí, rozhodne sa predstierať, že je tehotná. A čo by osud nechcel, práve v tom momente ju postretne tá pravá láska. Ako sa z tejto situácie vymotá?

Komédia rozdelila divákov do dvoch kategórií

Námet filmu znie nepochybne príjemne a je ideálny práve na dlhé sychravé večery, kedy sa len zababušíte do chlpatej deky a budete popíjať čaj. Ak ale tipujete, že vysoké hodnotenia od divákov nedostal, máte úplnú pravdu. Na ČSFD mu svieti hodnotenie slabých 46 % a na portáli IMDb obstál na 4,9/10. No našli sa aj diváci, ktorým táto oddychovka sadla.

„Príjemná a nenáročná oddychovka. Po dlhej dobe komédia, pri ktorej som sa úprimne a od srdca zasmial,“ pochválil jeden z nich. „Tak táto komédia mi dosť sadla. Zasmial som sa a to mi stačí,“ zhodnotil niekto ďalší. Negatívnych recenzií však prevláda.

„Typický film s Amy Schumer, od ktorého môžete očakávať kvalitný výplach mozgu,“ pustil sa neuspokojený divák do herečky, ktorá tu stvárňuje hlavnú postavu. „Trochu vtipná, trochu trápna a sem tam by neuškodilo, keby poznala, kde je hranica, za ktorou humor prechádza v kŕč,“ pridal sa iný.

Herečku Amy Schumer môžete poznať z viacerých podobných komédií, ako napríklad Dámska jazda alebo Som sexi. Ak ste ich videli a zapáčili sa vám, snímka Kinda Pregnant vám možno zahrá na strunu tiež.