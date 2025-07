Tento film musíte vidieť: Do kín dorazila nová slovenská komédia s Milanom Ondríkom. Má hodnotenie 63 %

Nenechajte si ujsť túto divokú jazdu plnú absurdného humoru, vizuálnej poézie a odkazov na to, čo nás ako národ definuje. V tom najlepšom aj najhoršom.

Do slovenských kín včera (3. júla) dorazil film, ktorý vás zaručene pobaví. Najnovšia snímka Rasťa Boroša Kronika večných snílkov je absurdná, poetická, ale aj brutálne úprimná. V hlavnej úlohe exceluje obľúbený slovenský herec Milan Ondrík, ktorý sa opäť zmenil na postavu, akú by ste možno radšej stretli len na filmovom plátne.

Ťapákovci, ako ste ich ešte nevideli

Film voľne čerpá z klasiky slovenskej literatúry, Ťapákovci od Boženy Slančíkovej Timravy, no nerobí to tradične. Režisér a scenárista Rasťo Boroš namiesto vernej adaptácie ponúka grotesknú, historicko-fantastickú sondu do duše slovenského národa. Všetko je tu prehnané, bizarné, zároveň však desivo známe.

V opustenej dedine, kde sa svet zabudol otočiť, žije rodina bratov, ktorých lenivosť, pýcha a naivita vytvárajú divoký mix absurdných situácií. A k tomu všetkému sa pridávajú ženy, ktoré by za lásku pokojne prekročili hranice života a smrti.

Milan Ondrík opäť exceluje

Enriko je typ muža, ktorého určite poznáte. Možno je to váš sused, kolega alebo ujo. S nenápadnou dávkou narcizmu, zhovorčivosti a tragikomického šarmu ho Ondrík premenil na nepríjemne pravdivý obraz slovenského „alfa samca“, ktorý sa napriek všetkému nevie pohnúť z miesta.

Kronika večných snílkov je spojenie folklóru, mystiky a vizuálnej poézie. Scény balansujú medzi snom a skutočnosťou, medzi životom a posmrtnou romantikou.

Film sa ešte pred slovenskou premiérou premietal na medzinárodných festivaloch v Indii, Beverly Hills, Texase či v Paríži. Do slovenských kín dorazil len včera a aktuálne mu na filmovom portáli ČSFD svieti hodnotenie 63 %.