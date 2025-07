Tento druh vajec už čoskoro zmizne zo slovenských obchodov. Podľa hydinárov to však môže predstavovať problém

Vajcia z klietkového chovu dlhodobo predstavujú problém. Dôvodom je, že ide o nehumánny spôsob chovu hydiny. Obchodné reťazce sa preto zaviazali, že do konca tohto roka obmedzia predaj takéhoto typu vajec. Ako proces sťahovania z trhu vyzerá aktuálne?

Dôvodom pre hydinárov pre klietkový chov sliepok je vyššia produkcia a nižšie náklady. A rovnako aj to, že na rozdiel od ostatných krajín, je takýto chov na Slovensku stále legálny. Obchodné reťazce však ešte minulý rok rozhodli, že predaj vajec z klietkového chovu obmedzia, hraničný termín si pritom dali do konca roka.

Na situáciu sa pozrel portál HNonline, ktorý oslovil najväčšie obchodné reťazce na Slovensku – Billa, Tesco, Kaufland a Lidl. Všetky štyri reťazce deklarujú naplnenie záväzku zrušiť predaj vajec z klietkového chovu. Iba Billa však jednoznačne potvrdila, že tak určite spraví, a to od januára 2026.

Hydinári v tom vidia zásadný problém

Problémom pre chovateľov by mohli byť finančne náročné úpravy chovu sliepok na podstielkový. Podľa HNonline by ich to mohlo vyjsť až na milióny eur. Nevýhodou by bolo aj to, že zamestnanci v podstielkovom chove pracovať nechcú, tvrdí riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár. Dôvodom je, že v takom prostredí je veľká prašnosť a zvýšený výskyt amoniaku.

Pri obmedzení predaja vajec z klietkového chovu je tiež pravdepodobné, že dovoz vajec bude doplnený od zahraničných dodávateľov v prípade, že dopyt nebudú môcť pokryť tuzemskí dodávatelia.