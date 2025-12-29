Temnú pravdu o bábike Barbie mnohí rodičia nepoznajú. Celé roky sa o nej mlčalo

Možno si vaše dcéry našli pod stromčekom Barbie – ružovú, dokonalú, večne usmiatu. Ikonu detstva, ktorá už celé desaťročia symbolizuje sny, módu a ženskú slobodu. Lenže za týmto uhladeným obrazom sa skrýva príbeh, ktorý je oveľa menej nevinný, ako sa možno zdá.
Barbie je už takmer sedemdesiat rokov symbolom dievčenskej fantázie, módnej slobody a ženských ambícií. Spoločnosť Mattel ju od jej uvedenia na trh prezentovala ako prelomovú alternatívu k bábikám – bábätkám, ako prvú dospelú ženskú postavu, s ktorou sa dievčatá mohli hrať na budúcnosť. Nová kniha americkej novinárky Tarpley Hitt však tento starostlivo budovaný mýtus systematicky rozoberá a ukazuje Barbie v úplne inom svetle, ako uvádza magazín The New York Post.
Originál, ktorý originálom nebol
Podľa Hittovej nebola Barbie prelomovou novinkou, ale skôr premyslenou napodobeninou. „Barbie nebola prelomovou novinkou. Bola lacnou napodobeninou, povýšenou strategickým marketingom, vykorisťovaním, šikanou, bodaním do chrbta a priemyselnou špionážou,“ píše autorka v knihe Barbieland: Neautorizovaná história.
Mattel pritom celé desaťročia rozprával jeden a ten istý príbeh. V roku 1959 mala podnikateľka Ruth Handler uviesť na trh plastovú bábiku, ktorá navždy zmenila detstvo dievčat aj popkultúru. Hitt však upozorňuje, že realita bola oveľa menej romantická. „Mattel strávil roky zahmlievaním skutočného pôvodu Barbie,“ píše. Spoločnosť reagovala len stručne – jej hovorca uviedol, že Mattel je „o knihe informovaný“.
Nahlásiť chybu v článku