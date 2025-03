Temná realita mlieka z Kunína: Na internet sa dostali šokujúce videá, kravy a teliatka sú na nich brutálne týrané

Mliečny priemysel je súčasťou každodenného života mnohých z nás, no málokto si uvedomuje, aké násilie a utrpenie sa môže skrývať za produkciou mlieka. Na internet unikli šokujúce zábery z dvanástich rôznych kravínov mliekarne Kunín, ktoré odhalili brutálne zaobchádzanie so zvieratami.

Zábery boli zverejnené na facebookovom profile českej organizácie za oslobodenie zvierat s názvom Zvířata nejíme.

Ako hovorí jeden z členov organizácie, vo zverejnenom videu je jasne odhalené ohavné zaobchádzanie s čerstvo narodenými teliatkami a ich matkami v kravínoch mliekarne Kunín.

Videá odhalili kruté zaobchádzanie

Zamestnanci farmy opakovane kopú teliatka do hláv a brušiek, bijú ich päsťami a dokonca ich zašľapávajú do zeme. Jedno z teliatok je dokonca niekoľko sekúnd stlačené nohou na krku. Takéto správanie ukazuje podľa člena organizácie šokujúcu ignoranciu a násilie, ktoré sú voči zvieratám páchané bez akéhokoľvek rešpektu.

Nie je to len násilie voči teliatkam. Kravy, ktoré sú určené na mliečnu produkciu, sú vystavené podobnému zaobchádzaniu. Zábery ukazujú, že zamestnanci mliekarne mlátia kravy do hláv, bodajú ich trubkami do brucha a používajú elektrické poháňače, aby donútili zvieratá, ktoré nie sú schopné chodiť, pokračovať v pohybe. Tieto zvieratá, ktoré by mali žiť v pokoji, sú tak vystavené fyzickému aj psychickému násiliu.

Zlyhanie veterinárnych kontrol

Ďalším znepokojujúcim zistením je, že kontroly veterinárnej správy, ktoré by mali zabezpečiť ochranu zvierat, nevedú k žiadnym zásadným zmenám v praxi. Kampaň MLÉK.O. odhalila, že kontrolné mechanizmy sú nedostatočné a nevedú k zamedzeniu týrania zvierat. Z tohto dôvodu je potrebné prehodnotiť existujúce kontrolné mechanizmy, ktoré umožňujú takéto správanie bez akýchkoľvek následkov.

Podľa CNN Prima News pochádzajú šokujúce videá z niekoľkých miest, ako sú Suchdol, Perná, Horné Tošanovice, Nižná Lhota, Kelč, Poruba, Starý Jičín, Košatka, Luboměř, Jindřichov, Libhošť a Skalice. Niektoré prípady už boli dokonca oznámené veterinárnej správe.

Súd uložil žene, ktorá na farme v Suchdole kopala a bila teľatá, pokutu 36-tisíc korún, čo je v prepočte viac než 1 430 eur. „Za takúto brutalitu by mala byť vyvodená oveľa prísnejšia zodpovednosť. Nielen pokuta, ale aj skutočný trest. A navyše, táto žena môže aj naďalej pracovať so zvieratami,“ komentovala tento prípad Veronika Pechová, členka združenia Zvířata nejíme.

Vytvorili aj petíciu

Organizácia sa snaží osvetu o fungovaní tohto priemyslu robiť dlhodobo. Na svojich sociálnych sieťach a webovej stránke pravidelne ukazujú realitu, ktorá stojí za produkciou živočíšnych produktov – od mlieka a vajec až po kožušiny, či med. Ľudí sa tiež snažia motivovať k tomu, aby pred tým nezatvárali oči.

Inak to nie je ani tentoraz, kedy svojim sledovateľom taktiež nezabudli spomenúť všetky možnosti ako pomôcť. Jednou z nich je aj podpísanie zverejnenej petície, ktorá má pomôcť k ukončeniu utrpenia kráv. Ľudí taktiež vyzvali, aby prestali podporovať systém, ktorý zneužíva zvieratá.