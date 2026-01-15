Téma Benešových dekrétov neutícha: Maďarská vláda reaguje na situáciu v SR, menšine chce pomôcť právne

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Maďarská vláda riešila slovenské zákony súvisiace s Benešovými dekrétmi.

Maďarská vláda v stredu rokovala o slovenských zákonoch súvisiacich s Benešovými dekrétmi, ktoré sú podľa nej diskriminačné voči maďarskej menšine v SR. Kabinet rozhodol, že jej príslušníkom poskytne pomoc týkajúcu sa ich právneho zastupovania.

Podľa servera 24.hu to uviedol vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Maďarský kabinet sa podľa Gulyása snažil „hlbšie pochopiť slovenskú právnu situáciu“. Povedal, že maďarská vláda sa v uplynulom desaťročí opakovanie postavila za Maďarov žijúcim za hranicami. „Kolektívna vina je v Európe 21. storočia neprijateľná,“ zdôraznil.

Dekréty podľa Budapešti zasahujú do vlastníckych práv

„Vidíme, že hoci slovenská právna prax nie je jednotná, úrady a súdy dodnes uplatňujú Benešove dekréty. To spôsobuje škody v občianskoprávnych transakciách, najmä v prípade predaja poľnohospodárskej pôdy, lesov a nehnuteľností, čo v podstate znemožňuje výkon vlastníckeho práva. Ide o diskrimináciu na základe pôvodu. Dúfali sme a stále dúfame, že po skončení druhej svetovej vojny na to už v Európe nebude priestor,“ povedal šéf maďarského úradu vlády.

Ako dodal, maďarská vláda poskytne pomoc s právnym zastúpením každému, kto je vystavený takejto diskriminácii. „Uhradíme vzniknuté náklady a taktiež poskytneme pomoc každému, aby sa mohol obrátiť v tejto záležitosti na príslušné fóra pre ľudské práva,“ uzavrel Gulyás.

