Taxíkom sa možno neodveziete: Šoféri chystajú veľký štrajk, vypnú aplikácie

Skupina vodičov taxislužieb spolupracujúcich s platformou Bolt oznámila na pondelok 30. marca celoslovenský protest. Dôvodom je podľa nich dlhodobá nespokojnosť s odmenami, výškou provízií digitálnych platforiem a pracovnými podmienkami. Vodiči plánujú koordinovanú akciu v krajských mestách, počas celého dňa majú vypnúť aplikáciu Bolt a nemajú prijímať objednávky. Chcú upozorniť na situáciu vodičov pracujúcich cez digitálne platformy.
„Desiatky správ, zdieľaní a reakcií ukázali, že problém sa netýka jednotlivcov, ale tisícov vodičov po celom Slovensku. Tento krok vnímame ako začiatok dialógu o férovejších podmienkach,“ povedal za organizátorov protestu Ľuboslav Kopčák. „Chceme pracovať, ale za spravodlivých podmienok. Veríme, že otvorený dialóg prinesie riešenia, ktoré budú férové pre vodičov aj pre digitálne platformy,“ dodal.
V otvorenom liste verejnosti a vláde vodiči taxi navrhujú úpravu zákona o taxislužbách. Žiadajú opäť zaviesť skúšky na získanie preukazu vodiča taxislužby a ich pravidelnú obnovu každých päť rokov, ako aj reguláciu maximálnej provízie digitálnych platforiem, napríklad jej zastropovanie na úrovni 17 % či zavedenie žltých evidenčných čísel pre vozidlá taxislužby podobne ako v Maďarsku.
Chcú upraviť ceny jázd
Navrhujú aj minimálnu sadzbu za jazdu 1,20 eura na kilometer, minimálne jazdné päť eur, zohľadnenie času prepravy, nielen vzdialenosti, pričom cena jazdy má reflektovať aj čas strávený v premávke, napríklad v dopravnej zápche. Žiadajú príplatok 50 % za jazdu v noci a 100 % počas sviatkov.
Vodič by mal mať podľa otvoreného listu právo odmietnuť zákazníka, ak hrozí poškodenie majetku, ohrozenie zdravia alebo neprimerané správanie, bez rizika sankcie zo strany platformy. Regulácia pôsobenia taxislužieb podľa regiónu by zas mala zabrániť nekontrolovanému presunu vodičov medzi mestami počas podujatí a narušeniu lokálneho trhu.
Tento mesiac protestovali už aj vodiči donáškových služieb Wolt a Bolt.
Nahlásiť chybu v článku