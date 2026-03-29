Taxíkom sa možno neodveziete: Šoféri chystajú veľký štrajk, vypnú aplikácie

Ilustračná foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Vodiči plánujú masívny protest.

Skupina vodičov taxislužieb spolupracujúcich s platformou Bolt oznámila na pondelok 30. marca celoslovenský protest. Dôvodom je podľa nich dlhodobá nespokojnosť s odmenami, výškou provízií digitálnych platforiem a pracovnými podmienkami. Vodiči plánujú koordinovanú akciu v krajských mestách, počas celého dňa majú vypnúť aplikáciu Bolt a nemajú prijímať objednávky. Chcú upozorniť na situáciu vodičov pracujúcich cez digitálne platformy.

„Desiatky správ, zdieľaní a reakcií ukázali, že problém sa netýka jednotlivcov, ale tisícov vodičov po celom Slovensku. Tento krok vnímame ako začiatok dialógu o férovejších podmienkach,“ povedal za organizátorov protestu Ľuboslav Kopčák. „Chceme pracovať, ale za spravodlivých podmienok. Veríme, že otvorený dialóg prinesie riešenia, ktoré budú férové pre vodičov aj pre digitálne platformy,“ dodal.

V otvorenom liste verejnosti a vláde vodiči taxi navrhujú úpravu zákona o taxislužbách. Žiadajú opäť zaviesť skúšky na získanie preukazu vodiča taxislužby a ich pravidelnú obnovu každých päť rokov, ako aj reguláciu maximálnej provízie digitálnych platforiem, napríklad jej zastropovanie na úrovni 17 % či zavedenie žltých evidenčných čísel pre vozidlá taxislužby podobne ako v Maďarsku.

Ilustračná foto: Unsplash

Chcú upraviť ceny jázd

Navrhujú aj minimálnu sadzbu za jazdu 1,20 eura na kilometer, minimálne jazdné päť eur, zohľadnenie času prepravy, nielen vzdialenosti, pričom cena jazdy má reflektovať aj čas strávený v premávke, napríklad v dopravnej zápche. Žiadajú príplatok 50 % za jazdu v noci a 100 % počas sviatkov.

Vodič by mal mať podľa otvoreného listu právo odmietnuť zákazníka, ak hrozí poškodenie majetku, ohrozenie zdravia alebo neprimerané správanie, bez rizika sankcie zo strany platformy. Regulácia pôsobenia taxislužieb podľa regiónu by zas mala zabrániť nekontrolovanému presunu vodičov medzi mestami počas podujatí a narušeniu lokálneho trhu.

Tento mesiac protestovali už aj vodiči donáškových služieb Wolt a Bolt. Hovorca a PR manažér nám poslali reakcie.

Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
