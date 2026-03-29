Strhla sa policajná naháňačka: Muž so zadržaným preukazom sa pokúsil ujsť, spôsobil nehodu

Trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa začala polícia v súvislosti s prípadom vodiča, ktorý sa pokúsil ujsť na aute napriek zadržanému vodičskému preukazu. Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, dnes okolo obeda bol v meste Partizánske, počas bežnej cestnej kontroly, zastavený 28-ročný vodič vozidla Ford Fiesta, ktorý nevedel preukázať svoju totožnosť.
Muž bol predvedený na Okresný dopravný inšpektorát v Partizánskom, kde policajti zistili, že šoféroval v čase zadržania vodičského preukazu. Podľa polície sa aj v minulosti dopustil protiprávneho konania.
„Po zadokumentovaní priestupku, osoba opustila budovu polície. Nakoľko muž uviedol, že má pretrvávajúce zdravotné problémy, ktoré nesúvisia s uvedeným priestupkom, bola mu privolaná rýchla zdravotná pomoc. Po príchode rýchlej zdravotnej pomoci počula hliadka krik a vybehla pred budovu polície, kde si všimli muža, ktorý si sadá do vozidla a chce odísť aj napriek zadržanému vodičskému preukazu. Hliadka polície sa mu v tom snažila zabrániť. Na výzvy polície nereagoval a z miesta ušiel,“ uviedla Krajčíková.
Pokúsil sa ujsť
Vodiča policajti následne prenasledovali v okrese Partizánske prostredníctvom viacerých hliadok. „Muž smeroval smerom na Topoľčany a späť. Na križovatke ciest v obci Veľké Bielice nedal prednosť inému vozidlu, čo viedlo k dopravnej nehode. Po zrážke sa pokúsil o útek, ale bol policajnou hliadkou zadržaný,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Pri incidente podľa Krajčíkovej utrpeli dve osoby ľahké zranenia. „Muž bol podrobený dychovej skúške aj orientačnému testu na omamné a psychotropné látky, pričom oba testy boli negatívne. Na ďalšie skúmanie mu bola odobratá vzorka krvi a moču,“ informovala hovorkyňa s tým, že dotyčný bol zároveň obmedzený na osobnej slobode. „Polícia aktuálne vykonáva úkony na náležité objasnenie veci,“ dodala Krajčíková.
Nahlásiť chybu v článku