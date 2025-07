Táto pláž je peklo na zemi: Ľudia to tu nenávidia a ľutujú, že sem vôbec vkročili, radšej sa jej vyhnite

Pláže vskutku nie sú ideálnym miestom pre každého, niektoré sú ale naozaj nádherné a stoja za návštevu. Iným je zas lepšie sa oblúkom vyhnúť. Táto pláž je miestom, ktorú mnohí považujú za pravý opak toho, čo na dovolenke chcete zažiť.

Pláž plná odpadkov a opitých ľudí

Grécko patrí medzi mimoriadne populárne dovolenkové destinácie. Ako ale informuje web Mirror, aj tu nájdete pláže, ktorým je lepšie sa vyhnúť. Patrí medzi ne napríklad Laganas beach na Zakynthose. Podľa webu je to malá pláž, avšak preplnená hlučnými ľuďmi túžiacimi po zábave.

V jej blízkosti sa nachádzajú reštaurácie aj nočné kluby, pokoj si tu teda zrejme príliš neužijete. Niektorí píšu, že je to miesto plné odpadkov, kam chodia najmä 18- až 30-roční ľudia. Nie je to teda ideálne miesto pre rodiny s deťmi. Hlava na hlave je nielen na pláži, ale aj v mori.

Niektorým sa nepozdával ani údajne nepríjemný personál, a tiež fakt, že je tu všetko nadmieru predražené. Viacero komentujúcich na TripAdvisore píše, že pláž pôsobí, akoby sa o ňu nikto nestaral, je špinavá a neudržiavaná. Piesok je vraj plný cigaretových ohorkov.

Už sa sem nikdy nechcú vrátiť

Vo viacerých komentároch sa opakuje, že by sem ľudia už nikdy viac nešli a je to najsmutnejšia a najškaredšia pláž, akú kedy videli. Niektorí sa sťažujú na množstvo opitých ľudí, ale aj na podvodníkov, ktorí sa vás údajne pokúsia ošklbať na každom kroku. V jednom z komentárov sa píše, že ľudí mal na pláž zadarmo voziť kyvadlový autobus, šofér ich však odmietol nechať nastúpiť bez 5-eurového poplatku.

Iný komentujúci zas píše, že taxikár si v lokalite vypýtal 25 eur za 7-kilometrovú jazdu. Pre mnohých je Laganas beach jednoducho jedno obrovské sklamanie. Podľa niektorých to už ani nie je pláž, vzhľadom na to, koľko podnikov sa rozhodlo rozložiť sa takmer priamo pri mori. Vraj je to len kus špiny a nechutné more.