Tarabov rezort čelí 11 žalobám: Ochranárom sa nepáčia výnimky na odstrel medveďov, hovoria o obrovskom škandále

Ministerstvo životného prostredia čelí obžalobám pre odstrel medveďov. Informovala o tom iniciatíva My sme les, ktorá spoločne s Nadáciou Aevis a organizáciou Via Iuris podali celkovo 11 súdnych žalôb. Dôvodom je udelenie výnimiek na odstrel 62 medveďov.

Iniciatíva My sme les spresnila, že okrem ministerstva Tomáša Tarabu (SNS) sú účastníkmi súdnych sporov aj konkrétne poľovnícke združenia, ktoré odstrel medveďov na výnimky vykonávajú. Ochranári majú v pláne podať aj ďalšie žaloby. Organizácie pripomenuli, že od októbra minulého roka povolil evirorezort odstrel 103 medveďov hnedých.

Najviac výnimiek padlo v apríli

Najviac výnimiek pritom rezort vydal tento rok v apríli, keď povolil odstrelenie viac ako 40 medveďov. Podľa organizácií ide o nezákonné rozhodnutie, a preto reagovali žalobami. Marián Hletko z My sme les vysvetlil, že na udelenie výnimiek ministerstvo využíva nedôveryhodné a neoverené informácie, často aj také, na základe ktorých už boli usmrtené iné medvede.

„V tomto roku bol napríklad povolený odstrel ôsmich medveďov na základe informácií, ktoré boli dôvodom zastrelenia dvoch medveďov ešte v roku 2024,” priblížil Hletko. Organizácie doplnili, že v okrese Liptovský Mikuláš Tarabovi úradníci povolili poľovníkom zastreliť 55 medveďov.

Ohrozené sú hlavne medvede v národných parkoch

Súčasne upozornili, že odstrel nateraz najviac hrozí medveďom v kompetenčnom území Správy Tatranského národného parku, kde je povolený odstrel 42 medveďov, Správy Národného parku Veľká Fatra, kde povolili odstrel 18 medveďov a Správy Národného parku Nízke Tatry, kde povolili 17 odstrelov.

Advokátka Eva Kováčechová, ktorá spolupracuje s Via Iuris upozornila, že z dôkazov, ktoré predkladajú súdu, je zjavné, že envirorezort zneužíva inštitút individualizovanej výnimky z ochrany chránených druhov, pričom len simuluje splnenie zákonných podmienok na jej vydanie.

Minister údajne ignoruje vedcov aj rozhodnutia súdu

„Ministerstvo pod vedením Tomáša Tarabu vydáva výnimky na masívny regulačný lov, ktorý nie je zameraný na elimináciu konkrétnych problémových jedincov. Výsledkom takéhoto prístupu môže byť závažné ohrozenie populácie medveďa hnedého na Slovensku, ktoré však, paradoxne, zmiernenie konfliktov medzi človekom a medveďom neprinesie,“ zdôraznili organizácie s tým, že vydávanie výnimiek na odstrel neidentifikovaných medveďov už v minulosti viedlo k mnohým súdnym sporom s Lesoochranárskym zoskupením VLK, ktoré ministerstvo životného prostredia prehralo.

Rastislav Mičaník z Aevis je názoru, že Taraba ignoruje vedcov a odborníkov na veľké šelmy, ktorí kritizujú avizovaný odstrel 350 medveďov a upozorňujú na nevyhnutnosť preventívnych opatrení. „Zároveň ignoruje aj doterajšie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, podľa ktorých je regulačný lov medveďov v rozpore s legislatívou EÚ. Takéto konanie ministra je nezodpovedné a absolútne neprijateľné,“ dodal Mičaník. Organizácie pripravujú aj ďalšie obžaloby a ubezpečili verejnosť, že každú výnimku na odstrel medveďov dôkladne posúdia.

Taraba sa obhajuje legislatívou

Všetky odstrely medveďov sa v súčasnosti uskutočňujú v súlade s platnou legislatívou. Skutočnosť, že sú medvede na Slovensku premnožené, dokazuje nielen každodenná prax, ale aj štúdia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) to uviedol v reakcii na jedenásť žalôb, ktoré podali Nadácia Aevis, iniciatíva My sme les a Via Iuris na envirorezort pre udelenie výnimiek na odstrel 62 medveďov.

Mimovládne organizácie podľa Tarabu deklarujú, že medveď má väčšie právo na život ako človek. Práve táto neodborná politika priviedla podľa jeho slov Slovensko v oblasti premnoženej populácie medveďa tam, kde sa momentálne nachádza. „Aktivity týchto mimovládok nás nezaujímajú, pretože sú iba potvrdením politizácie vecného problému. Najskôr pri odstreloch strašili Európskou úniou, a keď nepochodili tam, tak teraz molestujú súdy,“ uzavrel šéf envirorezortu.