Takto zistíte, či je vám partner verný. Vedci odhalili 4 znepokojivé signály, že vás čoskoro určite podvedie

Dá sa nevera tušiť ešte skôr, ako sa vo vzťahu vôbec objaví? Nový výskum naznačuje, že určité vzorce správania a životné skúsenosti môžu prezradiť, kto má k nevere väčšiu náchylnosť.
Ako uvádza magazín Daily Mail, tím výskumníčok z Univerzity Koç v Istanbule analyzoval odpovede 280 mladých dospelých a určil štyri hlavné faktory, ktoré riziko nevery významne zvyšujú.
Keď sa história opakuje
Jedným z najvýraznejších zistení je, že ľudia pochádzajúci z rodín, kde sa vyskytla nevera, sú vo väčšej miere ohrození tým, že ju zopakujú aj sami. Autorky naznačujú, že môže ísť o prebrané vzorce správania – spôsob, akým sa v rodine narábalo s konfliktmi, sklamaním či odmietnutím.
Ďalej upozorňujú, že mnohí z týchto ľudí sa naučia svoje pocity radšej potláčať, najmä tie negatívne, čo ich vo vzťahu môže nečakane vzďaľovať od partnera. Podľa nich nie je nezvyčajné, že si ľudia z rodiny odnesú aj pasívno-agresívne vzorce správania, ktoré kedysi vnímali ako spôsob ochrany vo vzťahu. V dospelosti im však práve tieto naučené reakcie môžu brániť vytvoriť si skutočne blízky a dôverný partnerský vzťah.
