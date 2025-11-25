Takto zistíte, či je vám partner verný. Vedci odhalili 4 znepokojivé signály, že vás čoskoro určite podvedie

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Nový výskum ukazuje, že nevera nemusí byť úplná náhoda.

Dá sa nevera tušiť ešte skôr, ako sa vo vzťahu vôbec objaví? Nový výskum naznačuje, že určité vzorce správania a životné skúsenosti môžu prezradiť, kto má k nevere väčšiu náchylnosť.

Ako uvádza magazín Daily Mail, tím výskumníčok z Univerzity Koç v Istanbule analyzoval odpovede 280 mladých dospelých a určil štyri hlavné faktory, ktoré riziko nevery významne zvyšujú.

Foto: Pexels

Keď sa história opakuje

Jedným z najvýraznejších zistení je, že ľudia pochádzajúci z rodín, kde sa vyskytla nevera, sú vo väčšej miere ohrození tým, že ju zopakujú aj sami. Autorky naznačujú, že môže ísť o prebrané vzorce správania – spôsob, akým sa v rodine narábalo s konfliktmi, sklamaním či odmietnutím.

Foto: Pexels

Ďalej upozorňujú, že mnohí z týchto ľudí sa naučia svoje pocity radšej potláčať, najmä tie negatívne, čo ich vo vzťahu môže nečakane vzďaľovať od partnera. Podľa nich nie je nezvyčajné, že si ľudia z rodiny odnesú aj pasívno-agresívne vzorce správania, ktoré kedysi vnímali ako spôsob ochrany vo vzťahu. V dospelosti im však práve tieto naučené reakcie môžu brániť vytvoriť si skutočne blízky a dôverný partnerský vzťah.

Minulosť neklame: raz to spravíš, spravíš to aj druhýkrát

