Takto Trump s Putinom zapózovali na spoločnú fotografiu: Nasadli do auta a rokovanie sa začalo

Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde ho na pristávacej dráhe privítal jeho americký náprotivok Donald Trump. Lídri sa v rámci bilaterálneho summitu budú zhovárať o vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správ svetových agentúr.
Lídri si na odletovej dráhe podali ruky a zapózovali na spoločnú fotografiu. Následne nasadli do auta, ktoré ich dopraví na miesto konania summitu. Ten by sa mal oficiálne začať približne o 11:30 hodine miestneho času (21:30 hodine SELČ).
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Nebudú rokovať medzi štyrmi očami
Kremeľ niekoľko hodín pred stretnutím informoval, že by bilaterálny summit prezidentov mohol trvať najmenej šesť až sedem hodín. Na úvodných rokovaniach sa zúčastnia okrem Trumpa a Putina aj ich poradcovia.
Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.
Obaja lídri sa naposledy stretli počas Trumpovho prvého mandátu na summite krajín G20 v japonskej Osake 28. júna 2019.
