Takto ste ju ešte nevideli. Zuzana Belohorcová prekvapila úprimným priznaním aj vzhľadom, takáto prirodzená ešte nebola

V čase, keď čoraz viac žien hľadá rovnováhu medzi estetikou a zdravím, sa bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová rozhodla pre krok, ktorý vyvolal vlnu uznania.
Pred časom sme vás informovali, že sa Zuzana Belohorcová rozhodla pre zásadnú zmenu – po rokoch si nechala odstrániť prsné implantáty. Sama priznala, že tento krok urobila najmä zo zdravotných dôvodov, keďže mala jeden implantát pretočený a nechcela po rokoch absolvovať ďalšie zákroky. Teraz sa k téme vrátila opäť. Na Instagrame bez prikrášlení napísala, že explantácia a následná modelácia poprsia pod vedením plastického chirurga MUDr. Libora Kmenta jej priniesla úľavu, pokoj a pocit prirodzenej ženskosti. Zuzana dodáva, že návrat k prirodzenosti ju doslova omladil a pomohol jej znovu nájsť rovnováhu medzi zdravím a krásou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Zdravie a úcta k vlastnému telu
Zuzana zároveň zdôraznila, že každá žena by mala k svojmu telu pristupovať s láskou, pokorou a úctou. Sama priznala, že rozhodnutie podstúpiť explantáciu bolo pre ňu jedným z najdôležitejších krokov posledného obdobia.
„Musím sa vám úprimne priznať, že explantácia (vybratie implantátov a modelácia) pod taktovkou skvelého plastického chirurga MUDr. Libora Kmenta na poprednej pražskej klinike, bolo za mňa jedno z najlepších rozhodnutí za posledné obdobie. S odstupom pár týždňov po zákroku sa cítim výborne. Jazvičky sa krásne hoja, poprsie chytá formu a ja sa s novým hrudníkom cítim útlejšia, prirodzenejšia – a mnohí tvrdia, že ma to aj omladilo. Mali by sme k svojmu telu a zdraviu pristupovať s veľkou láskou, pokorou a úctou,“ napísala Belohorcová vo svojom príspevku.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Pre bývalú moderátorku však tento zákrok nebol iba o zmene vzhľadu, ale aj o vnútornom posune. Priznala, že sa cíti slobodnejšie, vyrovnanejšie a bližšie k svojej prirodzenosti. Posolstvo Zuzany nesie teda silný odkaz, že krása nespočíva v dokonalosti tvarov, ale v tom, ako sa človek cíti vo vlastnom tele.
Nahlásiť chybu v článku