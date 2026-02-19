Takto ste hviezdu Omar Sy ešte nevideli: Do kín prichádza festivalovo oceňovaná dráma Bol som cudzincom

Film s obľúbeným Omar Sy prináša silný príbeh o empatii, odvahe a morálnych rozhodnutiach v čase vojny, ktorý osloví malých aj veľkých divákov. Festivalovo oceňovaná dráma Bol som cudzincom, inšpirovaná skutočnými udalosťami, prichádza do slovenských kín už tento týždeň.
Dráma sleduje osudy piatich cudzincov, ktorých spojí jedna osudová noc v Stredozemnom mori, kde je prežitie neisté. Ústrednou postavou je Amira (Yasmine Al Massri), detská chirurgička zo sýrskeho Aleppa, ktorá je spolu s malou dcérou nútená opustiť vojnou zničenú krajinu. Jedno zúfalé rozhodnutie spustí reťaz udalostí, ktorá prepojí pašeráka snažiaceho sa zachrániť syna, vojaka zápasiaceho so svedomím, básnika hľadajúceho domov a kapitána gréckej pobrežnej stráže rozpolteného medzi povinnosťou a milosrdenstvom.
Film kladie naliehavú otázku: čo znamená byť človekom v čase vojny? Tvorcovia ho prirovnávajú k snímkam ako Babel či Majster šarkanov, ktoré prepájajú osobné príbehy s obrazom sveta v kríze.
V hlavnej mužskej úlohe filmu Bol som cudzincom diváci uvidia obľúbeného francúzskeho herca Omara Sy, ktorého poznáme z populárnych titulov Nedotknuteľní či Aj dvaja sú rodina. Aj keď sa herec v minulosti stretol s témou migrácie napríklad vo filme Samba, kde jeho postava bojuje o prežitie a právny status v Paríži, v takejto dramaticky náročnej snímke o ľudských osudoch, vojne a morálnych dilemách sme ho ešte nevideli. V Bol som cudzincom tak predvádza výkon, ktorý kombinuje fyzickú náročnosť, hlboké emócie a neľahké rozhodnutia postavy, ktorá musí konať srdcom uprostred chaosu a ohrozenia života.
Festivalovo úspešná snímka
Film režíroval, napísal a produkoval Brandt Andersen, pre ktorého ide o celovečerný režijný debut. Scenár vznikol už v roku 2017 ako reakcia na politické rozhodnutia týkajúce sa obmedzenia cestovania z Blízkeho východu do USA.
Snímka je inšpirovaná jeho krátkym filmom Refugee (2020), ktorý sa dostal do užšieho výberu na Oscara. Andersen je zároveň zakladateľom nadácie REEL Foundation a dlhodobo sa venuje obhajobe práv utečencov. Jeho osobné skúsenosti zo Sýrie, Jordánska a ďalších krajín výrazne ovplyvnili autentický tón filmu.
Film mal svetovú premiéru na Berlin International Film Festival (Berlinale 2024), kde získal Cenu Amnesty International. Doposiaľ si odniesol viac než 50 festivalových ocenení. Kritici ocenili jeho napätie, autentickosť a silný ľudský rozmer. Ten sa snažili do filmu dostať aj samotní herci. „Pri stvárnení Amiry som čerpala zo svojho vlastného utečeneckého pozadia… Tento príbeh je šokujúcou ľudskou tragédiou, ktorá hlboko rezonuje s mnohými ľuďmi po celom svete,“ prezradila herečka Yasmine Al Massri, ktorá stvárnila hlavnú ženskú postavu doktorku Amiru. Aj samotný režisér a scenárista Brandt Andersen cíti dôležitosť tejto snímky: „Som nesmierne vďačný za možnosť predstaviť Bol som cudzincom širšiemu publiku … Verím, že témy empatie a odvahy sú dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým.“
Bol som cudzincom predstavuje silný príbeh o odvahe, empatii a ľudskosti, ktorý rezonuje naprieč generáciami. Dramatickú snímku si slovenskí diváci budú môcť vychutnať od 19.februára v kinách, kde ho uvedie distribučná spoločnosť Continental film.
