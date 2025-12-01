Takto si ho užijete za 12 eur: V Bratislave otvorili svetelný park s tisíckami svetiel, nechýba vianočná dedinka a Santa

Magický svetelný park Winter Wonderland premenil Dostihovú dráhu v bratislavskej Petržalke na vianočnú rozprávkovú krajinu. Organizátori pripravili čarokrásnu vianočnú dedinku so Santom, sobmi a s elfami.
Najkrajšia vianočná atmosféra, hudba, smiech, svetelné efekty a nekonečné rozprávkové dobrodružstvo. Tak opisujú tvorcovia park Winter Wonderland, ktorý si na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke obľúbili malí aj veľkí. Hudba a tisícky svetiel vytvorili veľkolepý svet fantázie a rozprávok. Na návštevníkov čaká okrem rozprávkových zámkov, plesov princezien či podmorskej ríše aj vianočná výzdoba a prekvapenia.
„Tešíme sa, že Vianoce dorazili aj do nášho Winter Wonderlandu. Návštevníci si môžu pozrieť rozprávkovú vianočnú dedinku so Santom, sobmi či s elfami a užiť si park, ktorý je teraz ešte čarovnejší a magickejší. Detičky sa môžu tešiť na stretnutie s veselými vianočnými maskotmi a celý Winter Wonderland sa ponorí do nádhernej sviatočnej atmosféry plnej farieb, svetielok a zimnej radosti,“ cituje slová Zuzany Benediktovej zo spoločnosti JVS Group tlačová správa.
Vo Winter Wonderlande si návštevníci vychutnajú prechádzku pomedzi rozprávkové svetelné sochy i neobmedzenú zábavu na kolotočoch pre veľkých a malých. A zažijú aj čarovnú vianočnú atmosféru.
Ak chcete ušetriť, vyberte sa v tomto čase
Park je otvorený denne v čase od 15:00 do 20:00 hodiny. Základné vstupné pre dospelú osobu začína na 15 eurách počas pracovných dní, v sobotu a nedeľu zaplatíte 16 eur. Deti do 80 cm neplatia nič a máte možnosť zakúpiť si aj rodinný balíček. Navyše, od pondelka do piatka medzi 15:00 a 16:00 platí šťastná hodinka, počas ktorej dospelý zaplatí zvýhodnených 12 eur.
Vstupenky je ideálne si zakúpiť vopred, aby ste sa vyhli čakaniu. Vstupné zahŕňa všetky vonkajšie atrakcie a svetelné inštalácie. Parkovanie je zadarmo pred areálom Dostihovej dráhy.
