Takto môžete získať vyše 21 000 eur: Dedinka láka nových obyvateľov na zaujímavé benefity, má to ale háčik

Švajčiarska dedinka Albinen je síce krásna, no odliv obyvateľov ju trápi už niekoľko rokov. Už v minulosti prisľúbila ľuďom výhody, ak sa sem prisťahujú. Podobný krok teraz podniká opäť, je ale potrebné splniť niekoľko podmienok.

Takto môžete získať vyše 21 000 eur

Ako informuje Mail Online, dedinka s výhľadom na Alpy sa usiluje opäť ožiť a chce prilákať rodiny s deťmi. Albinen núka 20 000 švajčiarskych frankov (v prepočte viac ako 21 300 eur) tomu, kto sa odhodlá prísť sem začať nový život. Ak sa sem prisťahuje rodina s deťmi, za každé dieťa dostane navyše 10 000 frankov (viac ako 10 650 eur).

Znie to aj vám až príliš dobre na to, aby to bola pravda? Nuž, má to háčik, je totiž potrebné splniť niekoľko podmienok. Bývanie totiž Albinen nezabezpečuje a ak sem prídete, budete potrebovať približne 200 000 frankov (213 000 eur) na kúpu nehnuteľnosti. Záujemcovia tiež musia mať menej ako 45 rokov.

Podobných ponúk nájdete viac

Najväčšou prekážkou je ale to, že ak chcete získať finančný príspevok, musíte sa zaviazať, že v Albinene ostanete aspoň po dobu 10 rokov a stanete sa švajčiarskym občanom. Švajčiarsko nie je jedinou krajinou, ktorá ponúka ľuďom peniaze na presťahovanie.

Taliansko núka podobné finančné stimuly. Sardínia napríklad núka 15 000 eur, ak sa presťahujete do vidieckej oblasti a zrekonštruujete si tu dom. Podmienky sú však podobne prísne ako v Albinene. Záujemcovia sa musia presťahovať do mesta, ktoré nemá viac ako 3 000 obyvateľov, a do 18 mesiacov sa stať riadnym obyvateľom Sardínie.