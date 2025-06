Pár si kúpil dom snov v šialene lacnej európskej destinácii za 64 000 eur: Život si nevedia vynachváliť, majú sa ako v raji

Tiež niekedy uvažujete nad tým, aké by to bolo, keby ste po celý rok mali prístup k pláži a k čerstvým morským plodom? Dvojica sa pred niekoľkými rokmi rozhodla podniknúť odvážny krok a kúpiť si nehnuteľnosť v Bulharsku. Svoj život by teraz manželia vraj nemenili za nič, ani keby vyhrali v lotérii milióny.

Bungalov za 64 000 a pláž len na skok

Ako informuje Mail Online, približne okolo roku 2010 sa Stephen rozhodol, že už má dosť Londýna, ktorý bol dovtedy jeho domovom. Dokonca mal dosť už aj celej Veľkej Británie. Spolu s partnerkou Barbarou sa preto rozhodol pre veľký krok a presťahovali sa do Bulharska. V tom čase 67-ročná dvojica si kúpila bungalov s tromi spálňami a dvoma kúpeľňami. Má dokonca aj klimatizáciu a vlastný bazén. Aj pláž majú len na skok od domu.

Samotný bungalov ich stál len niečo vyše 64 000 eur a za sťahovanie zaplatili profesionálnej firme menej ako 6 000 eur. Dvojica priznáva, že sťahovanie do mesta Dobrič (približne hodinu cesty autom od Varny) bolo spočiatku desivé. Iná kultúra, iné podmienky, iný životný štýl. No zvykli si. Stephen sa vyjadril, že v priebehu rokov s obavami sledoval, ako kriminalita v Británii rastie a povedal si, že sa tam už nikdy vrátiť nechce.

Tvrdí, že v Bulharsku sa mu jednoducho žije omnoho lepšie. V noci sa teší z toho, že vidí na hviezdy bez svetelného smogu. V lokalite, kde býva, je len minimálna premávka a nebeský pokoj. Poobede si môže sadnúť k bazénu s drinkom v ruke a užívať si bezstarostnosť.

Má to aj svoje nevýhody, no nemenil by

Popisuje, že aj keby vyhral v lotérii 20 miliónov, nemenil by a do Británie by sa už nikdy nevrátil. Nevidí dôvod odchádzať, chce si do konca svojich dní užívať vlastný bazén, krásne pláže a reštaurácie, kde sa môže najesť skutočne veľmi lacno. Dokonca, aj keď sa vyberie do Varny, cíti sa tak bezpečne, že nemá strach prechádzať sa po ulici sám hoc aj uprostred noci.

Chváli, že aj potraviny tu vie nakúpiť naozaj lacno, chlieb kupuje už od 40 centov a za balenie s 12 plechovkami piva dá v prepočte 6 eur. V porovnaní s Britániou ostávajú jeho náklady na život nízke aj po rokoch, ktoré už v Bulharsku strávil. Účet za vodu mesačne nepresahuje v prepočte 16 eur.

Podľa webu Numbeo je tu aj prenájom bývania pomerne lacný. Jednoizbový byt mimo centra Varny stojí v priemere menej ako 340 eur na mesiac. Samozrejme, má to aj svoje nevýhody. Stephen popisuje, že vída veľa ľudí opitých ešte pred obedom a cesty sú tu naozaj biedne. Miestnych šoférov považuje za agresívnych a mortalita na cestách je tu, žiaľ, vysoká.